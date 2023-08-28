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"Украина это может": Зеленский анонсировал увеличение объемов производства оружия

28 августа 2023 21:44
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Валерия Пержун
редактор
"Украина это может": Зеленский анонсировал увеличение объемов производства оружия
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Президент Владимир Зеленский встретился с руководителями отечественных производств оружия. Так, по его словам, Украина максимально увеличит объемы производства собственного вооружения.

Об этом он заявил в вечернем обращении.

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В понедельник, 28 августа, Владимир Зеленский провел совещание по налаживанию украинского производства оружия.

"Провел сегодня отдельное совещание с Минстратегпромом, Укроборонпромом, руководителями отечественных производств", — отметил он.

Также, по его словам, Украине по силам увеличить производство сразу нескольких видов вооружения.

"Пушки, которые сделаны в Украине. Снаряды, сделанные в Украине. Дроны, ракеты, бронетехника. Максимально увеличиваем объемы производства. Украина это может. Финансирование есть. Наша "оборонка" будет давать больший результат", — рассказал Президент.

К тому же, сегодня Зеленский встретился с представителями правоохранительных органов.

"Был и доклад правоохранителей по проверке работы ВЛК по всей стране. Выносим этот вопрос на СНБО. Отчет и решение представим обществу. Спасибо всем, кто работает ради Украины! Слава каждому нашему воину!", — сообщил Президент.

Напомним Зеленский назвал самые большие препятствия для быстрого контрнаступления ВСУ.

Также Президент подробно рассказал, какое оружие производит Украина.

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