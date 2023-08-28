"Украина это может": Зеленский анонсировал увеличение объемов производства оружия
Президент Владимир Зеленский встретился с руководителями отечественных производств оружия. Так, по его словам, Украина максимально увеличит объемы производства собственного вооружения.
Об этом он заявил в вечернем обращении.
Что известно об увеличении производства оружия в Украине
В понедельник, 28 августа, Владимир Зеленский провел совещание по налаживанию украинского производства оружия.
"Провел сегодня отдельное совещание с Минстратегпромом, Укроборонпромом, руководителями отечественных производств", — отметил он.
Также, по его словам, Украине по силам увеличить производство сразу нескольких видов вооружения.
"Пушки, которые сделаны в Украине. Снаряды, сделанные в Украине. Дроны, ракеты, бронетехника. Максимально увеличиваем объемы производства. Украина это может. Финансирование есть. Наша "оборонка" будет давать больший результат", — рассказал Президент.
К тому же, сегодня Зеленский встретился с представителями правоохранительных органов.
"Был и доклад правоохранителей по проверке работы ВЛК по всей стране. Выносим этот вопрос на СНБО. Отчет и решение представим обществу. Спасибо всем, кто работает ради Украины! Слава каждому нашему воину!", — сообщил Президент.
Напомним Зеленский назвал самые большие препятствия для быстрого контрнаступления ВСУ.
Также Президент подробно рассказал, какое оружие производит Украина.