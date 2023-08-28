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"Україна це може": Зеленський анонсував збільшення обсягів виробництва зброї

28 серпня 2023 21:44
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Валерія Пержун
редактор
"Україна це може": Зеленський анонсував збільшення обсягів виробництва зброї
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Президент Володимир Зеленський зустрівся із керівниками вітчизняних виробництв зброї. Так, за його словами Україна максимально збільшить обсяги виробництва власного озброєння.

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

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У понеділок, 28 серпня, Володимир Зеленський провів нараду щодо налагодження українського виробництва зброї.

"Провів сьогодні окрему нараду із Мінстратегпромом, Укроборонпромом, керівниками вітчизняних виробництв", — зазначив він.

Також за його словами Україні під силу збільшити виробництво одразу кількох видів озброєння.

"Гармати, які зроблені в Україні. Снаряди, які зроблені в Україні. Дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша "оборонка" даватиме більший результат", — розповів Президент.

До того ж сьогодні Зеленський зустрівся із представниками правоохоронних органів.

"Була й доповідь правоохоронців щодо перевірки роботи ВЛК по всій країні. Виносимо це питання на РНБО. Звіт та рішення представимо суспільству. Дякую всім, хто працює заради України! Слава кожному нашому воїну!", — повідомив Президент.

Нагадаємо, Зеленський назвав найбільші перешкоди для швидкого контрнаступу ЗСУ.

Також Президент докладно розповів, яку зброю виготовляє Україна.

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