"Україна це може": Зеленський анонсував збільшення обсягів виробництва зброї
Президент Володимир Зеленський зустрівся із керівниками вітчизняних виробництв зброї. Так, за його словами Україна максимально збільшить обсяги виробництва власного озброєння.
Про це він заявив у вечірньому зверненні.
Що відомо про збільшення виробництва зброї в Україні
У понеділок, 28 серпня, Володимир Зеленський провів нараду щодо налагодження українського виробництва зброї.
"Провів сьогодні окрему нараду із Мінстратегпромом, Укроборонпромом, керівниками вітчизняних виробництв", — зазначив він.
Також за його словами Україні під силу збільшити виробництво одразу кількох видів озброєння.
"Гармати, які зроблені в Україні. Снаряди, які зроблені в Україні. Дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша "оборонка" даватиме більший результат", — розповів Президент.
До того ж сьогодні Зеленський зустрівся із представниками правоохоронних органів.
"Була й доповідь правоохоронців щодо перевірки роботи ВЛК по всій країні. Виносимо це питання на РНБО. Звіт та рішення представимо суспільству. Дякую всім, хто працює заради України! Слава кожному нашому воїну!", — повідомив Президент.
Нагадаємо, Зеленський назвав найбільші перешкоди для швидкого контрнаступу ЗСУ.
Також Президент докладно розповів, яку зброю виготовляє Україна.