Ракетная атака по Украине сегодня 18 мая: подробности

Сбитая российская ракета 18 мая в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

С вечера среды, 17 мая, до утра четверга, 18 мая, Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине, выпустив 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Из них Силы Противовоздушной обороны сбили 29. Одна попала в объект энергетики в Хмельницкой области.

Кроме того, были приземлены два ударных БпЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Эта воздушная атака стала девятой по счету за последние 18 дней.

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Сколько ракет выпустила Россия 18 мая

По официальным данным Воздушных сил, с 21.00 17 мая по 05.30 18 мая 2023 года российские оккупанты осуществили две волны ракетных атак по разным направлениям. Выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования.

Из них:

22 крылатые ракеты Х-101/Х-555,

6 крылатых ракет "Калибр" с кораблей в Черном море

2 крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено 29 крылатых ракет.

Ракетная атака по Украине 18 мая. Фото: ФБ Воздушные силы

"Еще раз напоминаем, что даже при успешной работе противовоздушной обороны, обломки сбитых в небе ракет обязательно возвращаются на землю и несут серьезную угрозу жизни людей. Во время воздушной тревоги соблюдайте правила безопасности. Берегите себя и своих родных", — отмечается в официальном сообщении.

Чем последняя ракетная атака отличается от предыдущей

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, ракетная атака 17-18 мая отличалась от предыдущей, которая была совершена двумя днями ранее — 16 мая. Тогда враг запустил 10 баллистических ракет и 6 сверхзвуковых. Все они были успешно приземлены украинской ПВО.

Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

"На этот раз враг не применял баллистические ракеты. Воздушная атака шла в несколько волн — с моря, воздуха и наземных установок. К сожалению, даже успешной работе ПВО, обломки сбитых ракет всегда падают на землю и это тоже несет за собой негативные последствия, иногда даже и трагические. Как вот в Одесской области, где из-за этого есть потерянная жизнь", — подчеркнул Игнат.

Сбитая ракета во время воздушного удара 18 мая. Фото: Нацполиция

Сколько времени займет российский ракетный террор?

Спикер Воздушных сил не стал отвечать на вопрос, сколько еще времени будут продолжаться практически ежедневные ракетные атаки врага. По его словам, делать подобные прогнозы — дело неблагодарное. Украине стоит усиливаться, ведь от врага можно ожидать различных неприятных сюрпризов.

Ракетный удар по Киеву 18 мая. Фото: Reuters

А вот, по мнению военного эксперта Сергея Грабского, подобные воздушные атаки Украины могут продолжаться. Мол, у врага еще есть ресурс для таких действий.

"Если у них еще 500 "Шахедов", их хватит еще на месяц. Так же могут продолжиться и дозированные пуски по 20 ракет, особенно по центральной и западной части страны. На востоке удары наносятся значительно чаще и не только ракетами", — уточнил Грабский.

По его мнению, такими массированными воздушными атаками россияне преследуют четкую задачу: заставить Украину отказаться от наступления, уменьшить интенсивность ее подготовки и давление на свою линию фронта.

ЗРК Patriot. Фото: Oleksij Reznikov/Twitter

Кроме этого они пытаются уничтожить украинские системы ПВО, особенно ЗРК Patriot, ведь это серьезная преграда для нанесения ударов.

"Ну и третье — враг хочет показать своему обществу, что у российского оружия есть какой-то шанс претендовать на непобедимое оружие в мире. Но это полный бред, потому что уничтожить Patriot двумя или даже тремя ракетами физически невозможно. Однако они не прекращают своих попыток", — добавил Грабский.

16 мая Киев пережил самую массированную воздушную атаку

Напомним, в ночь на 16 мая столица Украины Киев пережила самую массированную атаку с начала войны. Враг выпустил 25 ракет разного типа. В частности, 6 "Кинжалов", 9 "Калибров" и 10 баллистических ракет наземного базирования — С-400 и "Искандер-М". Все ракеты прилетели в Киев практически в одно и то же время с трех сторон.

Горячее всего в столице было 15 минут — в промежутке 03:00-03:15 ночи. Именно в это время продолжалось воздушное сражение в небе над Киевом. Оно было самым громким за все время войны воздушным ударом по столице. Все цели были сбиты.