Украина отправит на обучение в США пилотов для управления F-16

Западный истребитель F-16. Фото: Reuters

Украина планирует отправить "несколько десятков" боевых пилотов для обучения на истребителях F-16. На фоне контрнаступления Украине быстрее всего нужны самолеты.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя ВВС Украины Юрия Игната.

Читайте также:

Подробности

Как отмечает Игнат, все делается для того, чтобы процесс начался как можно скорее.

"Это скорее не обучение, а переобучение", — сказал спикер.

Агентство отмечает, что на фоне контрнаступления ВСУ Украина неоднократно заявляла, что ей нужны новые западные самолеты, чтобы успешно противостоять доминированию России в воздухе.

Напомним, в результате заседания в формате "Рамштайн" 15 июня, министр обороны Алексей Резников рассказал о начале учений для украинских пилотов на западных истребителях. Кроме того, Украина получит военную помощь от Дании и Нидерландов.