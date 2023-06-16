Украина отправит на обучение в США пилотов для управления F-16
Украина планирует отправить "несколько десятков" боевых пилотов для обучения на истребителях F-16. На фоне контрнаступления Украине быстрее всего нужны самолеты.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя ВВС Украины Юрия Игната.
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Как отмечает Игнат, все делается для того, чтобы процесс начался как можно скорее.
"Это скорее не обучение, а переобучение", — сказал спикер.
Агентство отмечает, что на фоне контрнаступления ВСУ Украина неоднократно заявляла, что ей нужны новые западные самолеты, чтобы успешно противостоять доминированию России в воздухе.
Напомним, в результате заседания в формате "Рамштайн" 15 июня, министр обороны Алексей Резников рассказал о начале учений для украинских пилотов на западных истребителях. Кроме того, Украина получит военную помощь от Дании и Нидерландов.