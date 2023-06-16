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Украина отправит на обучение в США пилотов для управления F-16

16 июня 2023 10:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украина отправит на обучение в США пилотов для управления F-16
Западный истребитель F-16. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украина планирует отправить "несколько десятков" боевых пилотов для обучения на истребителях F-16. На фоне контрнаступления Украине быстрее всего нужны самолеты.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя ВВС Украины Юрия Игната.

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Как отмечает Игнат, все делается для того, чтобы процесс начался как можно скорее.

"Это скорее не обучение, а переобучение", — сказал спикер.

Агентство отмечает, что на фоне контрнаступления ВСУ Украина неоднократно заявляла, что ей нужны новые западные самолеты, чтобы успешно противостоять доминированию России в воздухе.

Напомним, в результате заседания в формате "Рамштайн" 15 июня, министр обороны Алексей Резников рассказал о начале учений для украинских пилотов на западных истребителях. Кроме того, Украина получит военную помощь от Дании и Нидерландов.

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