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Україна відправить на навчання у США пілотів для керування F-16

16 червня 2023 10:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Україна відправить на навчання у США пілотів для керування F-16
Західний винищувач F-16. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Україна планує відправити "кілька десятків" бойових пілотів для навчання на винищувачах F-16. На тлі контрнаступу Україні якнайшвидше потрібні літаки.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на речника ВПС України Юрія Ігната.

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Як зазначає Ігнат, все робиться для того, аби процес розпочався якомога швидше.

"Це скоріше не навчання, а перенавчання", — сказав речник.

Агенство зазначає, що на тлі контрнаступу ЗСУ Україна неодноразово заявляла, що їй потрібні нові західні літаки, щоб успішно протистояти домінуванню Росії в повітрі.

Нагадаємо, в результаті засідання у форматі "Рамштайн" 15 червня, міністр оборони Олексій Резніков розповів про початок навчань для українських пілотів на західних винищувачах. Окрім того, Україна отримає військову допомогу від Данії та Нідерландів.

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