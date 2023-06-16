Україна відправить на навчання у США пілотів для керування F-16

Західний винищувач F-16. Фото: Reuters

Україна планує відправити "кілька десятків" бойових пілотів для навчання на винищувачах F-16. На тлі контрнаступу Україні якнайшвидше потрібні літаки.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на речника ВПС України Юрія Ігната.

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Як зазначає Ігнат, все робиться для того, аби процес розпочався якомога швидше.

"Це скоріше не навчання, а перенавчання", — сказав речник.

Агенство зазначає, що на тлі контрнаступу ЗСУ Україна неодноразово заявляла, що їй потрібні нові західні літаки, щоб успішно протистояти домінуванню Росії в повітрі.

Нагадаємо, в результаті засідання у форматі "Рамштайн" 15 червня, міністр оборони Олексій Резніков розповів про початок навчань для українських пілотів на західних винищувачах. Окрім того, Україна отримає військову допомогу від Данії та Нідерландів.