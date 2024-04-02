Украина использует дроны с ИИ для атак по России, — CNN

Бойцы ВСУ запускают беспилотник. Фото: Константин и Влада Либеровы

Украинская армия стала использовать беспилотники с искусственным интеллектом для ударов по тыловой военной инфраструктуре России. Нововведение позволяет поражать определенные объекты с высокой точностью с минимизацией разрушений.

Об этом сообщил американский телеканал CNN.

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По информации источника вещателя в беспилотной программе Украины, ВСУ стали интегрировать в микропроцессоры дронов базовый искусственный интеллект для лучшей ориентации и большей устойчивости от РЭБ.

"У каждого такого дрона есть бортовой компьютер со спутниковыми данными и данными о местности. Все полеты определяются заранее с нашими союзниками, и дроны сохраняют строй полета, что позволяет нам поражать цели с точностью до метра", — пояснил источник.

Как добавляется, такую точность обеспечивают спецдатчики, также известные как "машинное зрение".

"Берем, например, условную модель, помещаем ее на чип и программируем на определение географии и цели, куда она будет лететь. Когда она будет окончательно развернута, она сможет идентифицировать, где она находится", — объяснила аналитик Королевского института объединенных служб британского аналитического центра Ноа Сильвия.

В свою очередь, отставной капитан Королевских Вооруженных сил и эксперт по беспилотной войне Кристофер Линкольн-Джонс заявил вещателю, что такие дроны еще не до конца получили совершенную версию ИИ.

"Сегодня рано говорить, что эти дроны идентичны таким моделям как Reaper или Predator. Такого уровня автономности у всех беспилотников еще нет, но мы все еще находимся на ранних стадиях развития потенциала этой технологии", — сказал он.

Напомним, ранее пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне активно используют беспилотники "Орлан" во время разведки ситуации на юге Украины.

В то же время, один из таких аппаратов был сбит на востоке бойцами 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" с мобильного фронтового ЗРК "Стрела".