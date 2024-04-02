Україна використовує дрони з ШІ для атак по Росії, — CNN

Бійці ЗСУ запускають безпілотник. Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Українська армія стала використовувати безпілотники зі штучним інтелектом для ударів по тиловій військовій інфраструктурі Росії. Нововведення дозволяє вражати визначені об’єкти з високою точністю з мінімізацією навколишніх руйнувань.

Про це повідомив американський телеканал CNN.

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За інформацією джерела мовника в безпілотній програмі України, ЗСУ стали інтегрувати в мікропроцесори дронів базовий штучний інтелект для кращої орієнтації та більшої стійкості від РЕБ.

"В кожного такого дрона є бортовий комп'ютер із супутниковими даними та даними про місцевість. Всі польоти визначаються заздалегідь з нашими союзниками, і дрони зберігають стрій польоту, що дозволяє нам вражати цілі з точністю до метра", — пояснило джерело.

Як додається, таку точність забезпечують спецдатчики, також відомі, як "машинний зір".

"Беремо, наприклад, умовну модель, поміщаємо її на чіп і програмуємо на визначення географії та цілі, куди вона летітиме. Коли вона буде остаточно розгорнута, вона зможе ідентифікувати, де вона знаходиться", — пояснила аналітик Королівського інституту об'єднаних служб британського аналітичного центру Ноа Сільвія.

Своєю чергою, відставний капітан Королівських Збройних сил та експерт з питань безпілотної війни Крістофер Лінкольн-Джонс заявив мовнику, що такі дрони ще не до кінця отримали досконалу версію ШІ.

"Сьогодні зарано казати, що ці дрони ідентичні таким моделям, як Reaper чи Predator. Такого рівня автономності в усіх безпілотників ще немає, але ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях розвитку потенціалу цієї технології", — сказав він.

Нагадаємо, раніше речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що росіяни активно використовують безпілотники "Орлан" під час розвідки ситуації на півдні України.

Водночас один з таких апаратів було збито на сході бійцями 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" з мобільного фронтового ЗРК "Стріла".