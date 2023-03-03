Украина использует на поле боя комплекс "Ольха-М": в чем его особенность

Ольха-М

Украинские военные уже используют на поле боя комплекс "Ольха-М". Его ракеты имеют большую дальность, чем ракеты HIMARS.

Об этом сообщает The War Zone со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Национальной ассоциации оборонно-промышленного комплекса Украины Ивана Винника.

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Ракеты комплекса "Ольха-М" имеют дальность полета 110 км и боеголовку массой 220 кг. Винник рассказал, что Украина разработала и применила их в бою.

"Ольха-М" представляет собой модифицированную советскую артиллерийскую ракету БМ-30 "Смерч" длиной 7,6 м. Комплекс имеет радиус действия 110 км и 300-миллиметровую боеголовку весом 485 фунтов, которая может поражать цели с высокой точностью.

Боеприпасы GMLRS, используемые высокомобильными артиллерийскими ракетными системами M142 или HIMARS, имеют радиус примерно до 80. Их 227-миллиметровая боеголовка весит 90 кг.

По словам Винника, комплекс "Ольха-М" уже использовался на фронте. В первый раз ракеты применили в мае 2022 года.

"Их точность повышается благодаря так называемым "газовым рулям" — десяткам небольших отверстий, выпускающих топливо, которые используются для наведения ракеты на цель через GPS. Хотя "Ольха-М" считается достаточно точным и высокоточным боеприпасом, пока не разглашается, насколько он точен", — рассказал Винник.

"Ольха-М" дает Украине боеприпасы, которые достигают на 36% большего расстояния с более чем вдвое большей полезной нагрузкой, чем GMLRS.

Программа модификации комплекса началась еще в 2018 году. В общей сложности выпущено около 100 единиц. По словам Винника, планируется модифицировать "Ольху-М", чтобы увеличить радиус действия до 150 км.

"Скажем, надеемся, как раз во время контрнаступления, которое широко оценивают на юге к Азовскому морю", — отметил Винник.

Комплекс с увеличенным радиусом действия будет иметь такую же дальность, как наземная бомба малого диаметра, но со значительно большей боеголовкой и гораздо большей кинетической мощностью.

"Но даже с радиусом действия 93 мили новый вариант "Ольха-М" все равно будет меньше половины радиуса действия баллистических ракет малой дальности ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии примерно 200 миль (свыше 300 км). Но пока США отказываются предоставить их Украине", — добавил Винник.

Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.