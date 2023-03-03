Україна використовує на полі бою комплекс "Вільха-М": в чому його особливість

Вільха-М

Українські військові вже використовують на полі бою комплекс "Вільха-М". Його ракети мають більшу дальність, ніж ракети HIMARS.

Про це повідомляє The War Zone, з посиланням на заяву першого заступника голови Національної асоціації оборонно-промислового комплексу України Івана Вінника.

Деталі

Ракети комплексу "Вільха-М" мають дальність польоту 110 км та боєголовку масою 220 кг. Вінник розповів, що Україна розробила та застосувала їх в бою.

"Вільха-М" являє собою модифіковану радянську артилерійську ракету БМ-30 "Смерч" довжиною 7,6 м. Комплекс має радіус дії 110 км та 300-міліметрову боєголовку вагою 485 фунтів, яка може вражати цілі з високою точністю.

Боєприпаси GMLRS, які використовуються високомобільними артилерійськими ракетними системами M142 або HIMARS мають радіус приблизно до 80. Її 227-міліметрова боєголовка важить 90 кг.

За словами Вінника, комплекс "Вільха-М" вже використовувався на фронті. Вперше ракети застосували у травні 2022 року.

"Їхня точність підвищується завдяки так званим "газовим кермам" — десяткам невеликих отворів, що випускають паливо, які використовуються для наведення ракети на ціль через GPS. Хоча "Вільха-М" вважається досить точним і високоточним боєприпасом, наразі не розголошується, наскільки він точний", — розповів Вінник.

"Вільха-М" дає Україні боєприпаси, які досягають на 36% більшої відстані з більш ніж удвічі більшим корисним навантаженням, ніж GMLRS.

Програма модифікації комплексу розпочалася ще у 2018 році. Загалом випущено близько 100 одиниць. За словами Вінника, планується модифікувати "Вільху-М", щоб збільшити радіус дії до 150 км.

"Скажімо, сподіваємось, якраз під час контрнаступу, який широко оцінюють на півдні до Азовського моря", — зазначив Вінник.

Комплекс зі збільшеним радіусом дії матиме приблизно таку саму дальність, як наземна бомба малого діаметра, але зі значно більшою боєголовкою та набагато більшою кінетичною потужністю.

"Але навіть з радіусом дії 93 милі новий варіант "Вільха-М" все одно матиме менше половини радіуса дії балістичних ракет малої дальності ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані приблизно 200 миль (понад 300 км). Але поки що США відмовляються надати їх Україні", — додав Вінник.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.