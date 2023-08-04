"Україна вміє битися і перемагати": Зеленський показав, як ЗСУ захищають свою країну

Збройні сили України. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вміє битися та перемагати. Так, український лідер показав, як Збройні сили захищають свою країну.

Відповідні фото Володимир Зеленський розмістив у соцмережах.

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За словами Президента, Україна захистить себе у цій війні та поверне своє. Зокрема, ЗСУ повернуть ті території, які зараз контролюють російські окупанти.

"Україна — одна з тих держав, які вміють боротися і вміють перемагати. Україна захистить себе в цій війні й поверне все своє, що поки що тимчасово контролюють окупанти", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що держава-агресор Росія запустила Україною не менше 1961 дрона-камікадзе типу Shahed-136. За словами Президента України Володимира Зеленського, значну частину з них вдалося збити українським силам протиповітряної оборони.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що на фронті тривають тяжкі бої. Попри опір окупантів, ЗСУ продовжують просуватися вперед.