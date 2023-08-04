"Україна вміє битися і перемагати": Зеленський показав, як ЗСУ захищають свою країну
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вміє битися та перемагати. Так, український лідер показав, як Збройні сили захищають свою країну.
Відповідні фото Володимир Зеленський розмістив у соцмережах.
Зеленський для захисту України
За словами Президента, Україна захистить себе у цій війні та поверне своє. Зокрема, ЗСУ повернуть ті території, які зараз контролюють російські окупанти.
"Україна — одна з тих держав, які вміють боротися і вміють перемагати. Україна захистить себе в цій війні й поверне все своє, що поки що тимчасово контролюють окупанти", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, що держава-агресор Росія запустила Україною не менше 1961 дрона-камікадзе типу Shahed-136. За словами Президента України Володимира Зеленського, значну частину з них вдалося збити українським силам протиповітряної оборони.
Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що на фронті тривають тяжкі бої. Попри опір окупантів, ЗСУ продовжують просуватися вперед.