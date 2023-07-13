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Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, — Тарнавский

13 июля 2023 14:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, — Тарнавский
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Фото: Armyinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украина уже получила кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов Америки. Решение об их передаче было принято на прошлой неделе.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский для CNN.

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"Мы только что их получили, еще не использовали, но они могут радикально изменить ситуацию на поле боя", — сказал Тарнавский.

По его словам, российские оккупанты понимают, что Украина будет иметь преимущество с кассетными боеприпасами. Тарнавский говорит, что враг отдаст тот участок местности, где можно этим воспользоваться.

Он отмечает, что высшее руководство Украины будет определяться с участками территории, где будут использоваться кассетные боеприпасы. По словам командующего, это очень мощное оружие.

Тарнавский обратил внимание на ограничения использования этого вооружения, заявив, что их запрещено использовать в густонаселенных районах, даже если они оккупированы Россией.

"Россияне думают, что мы будем использовать его на всех участках фронта. Это очень неправильно. Но они очень волнуются", — говорит Тарнавский.

Напомним, Соединенные Штаты Америки передадут Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден одобрил такую военную помощь после единогласной рекомендации его команды национальной безопасности. Также США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в 800 млн долларов.

Также мы писали, что в Москве истерически отреагировали на предоставление Украине кассетных боеприпасов США. Там полагают, что это приближает новую мировую войну.

Добавим, посол Украины в Бразилии Андрей Мельник резко отреагировал на заявление депутата Бундестага Ральфа Штегнера, который раскритиковал передачу кассетных боеприпасов для бойцов ВСУ.

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