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Украина за время полномасштабной войны получила от Запада около 500 танков, — СМИ

6 июля 2023 14:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украина за время полномасштабной войны получила от Запада около 500 танков, — СМИ
Танки Leopard, переданные Украине. Фото: страница министра обороны Канады Аниты Ананд в соцсетях
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За время полномасштабной войны Вооруженные силы Украины получили от Запада 471 танк. Учитывая потери России, количество танков в армиях обеих воюющих стран сравнялось.

Об этом говорится в статье на сайте информационного агентства Bloomberg.

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Во время полномасштабной войны Вооруженные силы Украины получили от западных союзников 471 новый танк.

Еще 286 единиц должны поступить на вооружение сил обороны Украины, но пока не прибыли на территорию нашего государства.

Силы сравнялись

Таким образом, отмечает издание, количество танков в украинской армии за время полномасштабной войны выросло вдвое.

В то же время количество танков в оккупационной армии России вдвое уменьшилось благодаря успешным действиям украинских защитников.

А это значит, что танковые силы двух воюющих стран сравнялись — у Украины и России есть примерно по 1,4-1,5 тысячи танков.

Количество танков и другого тяжелого оружия в армиях Украины и России
Количество танков и другого тяжелого оружия в армиях Украины и России
Инфографика: Bloomberg

Напомним, 3 июля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшее время Германия и Дания в рамках военной поддержки отправят в Украину танки Leopard 1A5. При этом немецкие специалисты продолжают помогать в обучении украинским военным.

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