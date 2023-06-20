Украина за минувшие сутки пережила около 150 атак россиян, — Генштаб
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Украину и позиции сил обороны. В сутки они совершили почти 50 авиационных атак и около 70 обстрелов с использованием РСЗО.
Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВС Украины.
Российские обстрелы
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли многочисленные удары по территории Украины и позициям украинских войск.
Речь идет, в частности, о:
- более 45 авиационных атаках;
- около 70 обстрелах посредством реактивных систем залпового огня.
Кроме того, россияне запустили четыре крылатых ракеты "Калибр" и четыре иранские дроны Shahed-136/131, которые были уничтожены украинской системой ПВО.
Также в ночь с 19 на 20 июня российские оккупанты совершили очередную массовую дроновую атаку по территории Украины. По предварительным данным, 28 из 30 запущенных беспилотников были ликвидированы противовоздушной обороной.
А по Запорожью в это же время, по имеющейся информации, было выпущено семь ракет С-300.
Боевые действия на фронте
Как и раньше, российские оккупационные войска пытаются атаковать позиции Сил обороны Украины по четырем направлениям:
- Авдеевском;
- Бахмутском;
- Лиманском;
- Марьинском.
Особых успехов ни на одном из этих направлений россияне не имели.
На южных направлениях — Запорожском и Херсонском — оккупанты обороняются, отражая контрнаступление ВСУ.
Напомним, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по российским оккупационным войскам. Кроме того, украинские бойцы уничтожили столько же артподразделений врага.