Украина за минувшие сутки пережила около 150 атак россиян, — Генштаб

Российская ракетная система залпового огня бьет по Украине. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Украину и позиции сил обороны. В сутки они совершили почти 50 авиационных атак и около 70 обстрелов с использованием РСЗО.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВС Украины.

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Российские обстрелы

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли многочисленные удары по территории Украины и позициям украинских войск.

Речь идет, в частности, о:

более 45 авиационных атаках;

около 70 обстрелах посредством реактивных систем залпового огня.

Украинские военные на фронте

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Кроме того, россияне запустили четыре крылатых ракеты "Калибр" и четыре иранские дроны Shahed-136/131, которые были уничтожены украинской системой ПВО.

Также в ночь с 19 на 20 июня российские оккупанты совершили очередную массовую дроновую атаку по территории Украины. По предварительным данным, 28 из 30 запущенных беспилотников были ликвидированы противовоздушной обороной.

А по Запорожью в это же время, по имеющейся информации, было выпущено семь ракет С-300.

Бронетехника Сил обороны Украины

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Боевые действия на фронте

Как и раньше, российские оккупационные войска пытаются атаковать позиции Сил обороны Украины по четырем направлениям:

Авдеевском;

Бахмутском;

Лиманском;

Марьинском.

Военнослужащие ВСУ на войне

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Особых успехов ни на одном из этих направлений россияне не имели.

На южных направлениях — Запорожском и Херсонском — оккупанты обороняются, отражая контрнаступление ВСУ.

Сводка Генштаба за 20 июня 2023 года

Напомним, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по российским оккупационным войскам. Кроме того, украинские бойцы уничтожили столько же артподразделений врага.