Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украинец возглавляет подразделение с военными старше 60 лет, которые воюют с РФ за свой счет arrow

Украинец возглавляет подразделение с военными старше 60 лет, которые воюют с РФ за свой счет

28 апреля 2024 17:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинец возглавляет подразделение с военными старше 60 лет, которые воюют с РФ за свой счет
Бойцы ротно-тактической группы "Степные волки" добровольческого формирования Запорожской территориальной громады. Фото: REUTERS/Stringer
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинский 68-летний мужчина бесплатно возглавляет подразделение старше 60 лет, которое воюет с российскими войсками. Мобильное артиллерийское подразделение Александра Тарана официально не входит в состав Вооруженных сил Украины, но это не мешает его бойцам уничтожать российские цели за свой счет.

Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 28 апреля.

Читайте также:

Мобильное артиллерийское подразделение 68-летнего мужчины

"Мы живем благодаря пенсионному фонду", — смеется 68-летний командир с позывным "Дед".

Добровольческое подразделение Тарана "Степные волки" состоит из десятков украинских мужчин, преимущественно старше 60 лет.

Передвигаясь по линии фронта на грузовиках с ракетными установками, бойцы выполняют приказы полевых командиров и сотрудничают с другими войсками, делая свой вклад в военные усилия, несмотря на отсутствие официальной поддержки со стороны армии.

Подразделение финансируется за счет пожертвований и имеет на вооружении неисправные снаряды, которые они ремонтируют собственноручно, а также оружие, захваченное у российских оккупантов.

"Когда Reuters недавно посетили их базу на юго-востоке Запорожской области, они готовили 122-мм снаряды для "Градов", которые впоследствии были выпущены военными из другого подразделения", — говорится в материале.

null
Бойцы ротно-тактической группы "Степные волки" добровольческого формирования Запорожской территориальной громады. Фото: REUTERS/Stringer

Командир Таран рассказал, что его подразделение пыталось официально присоединиться к Вооруженным силам Украины, чтобы напрямую получать боеприпасы и зарплату, но безуспешно.

В состав также входят молодые мужчины, признанные непригодными к военной службе.

Напомним, бойцы Третьей штурмовой уничтожили вражеский окопный РЭБ "Гроза-04М". Также они пообещали вскоре уничтожить пехоту захватчиков.

Также главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сделал важное публичное заявление относительно текущей ситуации на фронте. По словам генерала, последние дни характеризуются активными боевыми действиями и динамичным изменением обстановки в разных секторах фронта.

война
ВСУ
украинцы
Украина
оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри