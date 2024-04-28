Украинец возглавляет подразделение с военными старше 60 лет, которые воюют с РФ за свой счет

Бойцы ротно-тактической группы "Степные волки" добровольческого формирования Запорожской территориальной громады. Фото: REUTERS/Stringer

Украинский 68-летний мужчина бесплатно возглавляет подразделение старше 60 лет, которое воюет с российскими войсками. Мобильное артиллерийское подразделение Александра Тарана официально не входит в состав Вооруженных сил Украины, но это не мешает его бойцам уничтожать российские цели за свой счет.

Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 28 апреля.

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Мобильное артиллерийское подразделение 68-летнего мужчины

"Мы живем благодаря пенсионному фонду", — смеется 68-летний командир с позывным "Дед".

Добровольческое подразделение Тарана "Степные волки" состоит из десятков украинских мужчин, преимущественно старше 60 лет.

Передвигаясь по линии фронта на грузовиках с ракетными установками, бойцы выполняют приказы полевых командиров и сотрудничают с другими войсками, делая свой вклад в военные усилия, несмотря на отсутствие официальной поддержки со стороны армии.

Подразделение финансируется за счет пожертвований и имеет на вооружении неисправные снаряды, которые они ремонтируют собственноручно, а также оружие, захваченное у российских оккупантов.

"Когда Reuters недавно посетили их базу на юго-востоке Запорожской области, они готовили 122-мм снаряды для "Градов", которые впоследствии были выпущены военными из другого подразделения", — говорится в материале.

Бойцы ротно-тактической группы "Степные волки" добровольческого формирования Запорожской территориальной громады. Фото: REUTERS/Stringer

Командир Таран рассказал, что его подразделение пыталось официально присоединиться к Вооруженным силам Украины, чтобы напрямую получать боеприпасы и зарплату, но безуспешно.

В состав также входят молодые мужчины, признанные непригодными к военной службе.

Напомним, бойцы Третьей штурмовой уничтожили вражеский окопный РЭБ "Гроза-04М". Также они пообещали вскоре уничтожить пехоту захватчиков.

Также главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сделал важное публичное заявление относительно текущей ситуации на фронте. По словам генерала, последние дни характеризуются активными боевыми действиями и динамичным изменением обстановки в разных секторах фронта.