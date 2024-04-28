Захисники "рознесли" позиції окупантів за допомогою Bradley — вибухові кадри

Захисники цілять по позиції окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують нищити російських загарбників на нашій землі. Так, за допомогою танків Bradley воїни "рознесли" позиції ворога на фронті.

Відповідні кадри оприлюднила 47-а окрема механізована бригада у неділю, 28 квітня.

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Знищення російських позицій

Українські бійці показали, як ефективно ведуть бій за допомогою іноземної техніки та зброї.

На кадрах видно, як екіпаж Bradley "розносить" російські позиції. Водночас медики 47 ОМБр провели евакуацію там, куди пікапи не доїжджають.

Скриншот допису 47 ОМБр

Нагадаємо, Третя штурмова бригада знищила ворожий командно-спостережний пункт, техніку та піхоту.

Також ми писали, що кіберфахівці СБУ вже знищили пʼять комплексів спостереження окупантів.

Крім того, аеророзвідники бригади "Сталевий кордон" знищили ворожий командно-спостережний пункт. Позицію російських військових було ліквідовано за допомогою дрона.