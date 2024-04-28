Українець очолює підрозділ старше 60 років, який воює з РФ власним коштом

Бійці ротно-тактичної групи "Степові вовки" добровольчого формування Запорізької територіальної громади. Фото: REUTERS/Stringer

Український 68-річний чоловік безкоштовно очолює підрозділ старше 60 років, який воює з російськими військами. Мобільний артилерійський підрозділ Олександра Тарана офіційно не входить до складу Збройних сил України, але це не заважає його бійцям знищувати російські цілі власним коштом.

Про це повідомляє Reuters у неділю, 28 квітня.

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Мобільний артилерійський підрозділ 68-річного чоловіка

"Ми живемо завдяки пенсійному фонду", — сміється 68-річний командир з позивним "Дід".

Добровольчий підрозділ Тарана "Степові вовки" складається з десятків українських чоловіків, переважно старших 60 років.

Пересуваючись за лінією фронту на вантажівках з ракетними установками, бійці виконують накази польових командирів і співпрацюють з іншими військами, роблячи свій внесок у військові зусилля попри відсутність офіційної підтримки з боку армії.

Підрозділ фінансується за рахунок пожертв і має на озброєнні несправні снаряди, які вони ремонтують власноруч, а також зброю, захоплену у російських окупантів.

"Коли Reuters нещодавно відвідали їхню базу на південному сході Запорізької області, вони готували 122-мм снаряди для "Градів", які згодом були випущені військовими з іншого підрозділу", — йдеться у матеріалі.

Бійці ротно-тактичної групи "Степові вовки" добровольчого формування Запорізької територіальної громади. Фото: REUTERS/Stringer

Командир Таран розповів, що його підрозділ намагався офіційно приєднатися до Збройних сил України, щоб безпосередньо отримувати боєприпаси і зарплату, але безуспішно.

До складу також входять молоді чоловіки, які були визнані непридатними до військової служби.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової знищили ворожий окопний РЕБ "Гроза-04М". Також вони пообіцяли невдовзі знищити і піхоту загарбників.

Також головнокомандуючий Збройних Сил України Олександр Сирський зробив важливу публічну заяву, щодо поточної ситуації на фронті. За словами генерала, останні дні характеризуються активними бойовими діями та динамічною зміною обстановки в різних секторах фронту.