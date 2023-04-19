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Украина будет просить на "Рамштайне" запасы для ПВО: детали

19 апреля 2023 12:41
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Украина будет просить на "Рамштайне" запасы для ПВО: детали
Военные учения мобильных огневых групп ПВО. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

На встрече западных союзников в формате "Рамштайн", 21 апреля, Украина будет просить о срочных поставках зенитно-ракетных комплексов. Считают, что их острая нехватка может доз   воли России начать широкомасштабные бомбардировки.

Об этом сообщает Financial Times.

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Боеприпасы для ПВО

Как отмечается, Украина на встрече 21 апреля потребует от союзников пополнить уменьшающиеся запасы боеприпасов для систем ПВО. Западные столицы опасаются, что без должной противовоздушной обороны давно запланированное контрнаступление против оккупационных российских войск может сорваться.

Нужно больше ракет, способных сбивать истребители, которые в большом количестве используются для противодействия российским беспилотникам и ракетам.

"Противовоздушная оборона ближнего радиуса действия — тема, которую украинцы поднимают все чаще. Если они используют все эти средства, это откроет пространство для военно-воздушных сил РФ", — сказал один европейский чиновник.

"Если Россия сможет проникнуть неуправляемыми боеприпасами, которые сбрасываются с самолетов, Украина будет в беде", — добавили чиновники.

Кроме того, военные эксперты добавили, что значительное воздушное прикрытие является критически важным элементом любого успешного наземного наступления.

"Снабжение ПВО — это проблема, о которой постоянно говорит Украина. Поставка истребителей направлена на подготовку к воздушным боям против российских самолетов", — сказал второй европейский чиновник.  

Напомним, что вчера, 18 апреля, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что чем быстрее переданный Германией Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot станет на боевое дежурство, тем оперативнее военные смогут выполнять важные задачи. Комплекс способен уничтожать вражескую авиацию на расстоянии до 150 км.      

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