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України буде просити на "Рамштайні" запаси для ППО: деталі

19 квітня 2023 12:41
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
України буде просити на "Рамштайні" запаси для ППО: деталі
Військові навчання мобільних вогневих груп ППО. Фот: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

На зустрічі західних союзників у форматі "Рамштайн", 21 квітня, Україна проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів. Вважають, що їх гостра нестача може доз волити Росії розпочати широкомасштабні бомбардування.

Про це повідомляє Financial Times.

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Боєприпаси для ППО

Як зазначається, Україна на зустрічі 21 квітня вимагатиме від союзників поповнити запаси боєприпасів для систем ППО, що зменшуються. Західні столиці побоюються, що без належної протиповітряної оборони давно запланований контрнаступ проти окупаційних російських військ може зірватися.

Потрібно більше ракет, здатних збивати винищувачі, які у великій кількості використовуються для протидії російським безпілотникам і ракетам.

"Протиповітряна оборона ближнього радіуса дії — тема, яку українці порушують все частіше. Якщо вони використають усі ці засоби, це відкриє простір для військово-повітряних сил РФ", — сказав один європейський чиновник.

"Якщо Росія зможе проникнути некерованими боєприпасами, що скидаються з літаків, Україна буде в біді", — додали чиновники.

Крім цього військові експерти додали, що значне повітряне прикриття є критично важливим елементом будь-якого успішного наземного наступу.

"Постачання ППО — це проблема, про яку постійно каже Україна. Постачання винищувачів спрямоване на підготовку до повітряних боїв проти російських літаків", — сказав другий європейський чиновник. 

Нагадаємо, що вчора, 18 квітня, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що чим швидше переданий Німеччиною Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot стане на бойове чергування, тим оперативніше військові зможуть виконувати важливі завдання. Комплекс здатний знищувати ворожу авіацію на відстані до 150 кілометрів.     

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