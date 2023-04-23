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Игнат рассказал, какое количество ракет может накопить Россия к осени

23 апреля 2023 13:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Игнат рассказал, какое количество ракет может накопить Россия к осени
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В России уменьшается потенциал производства оружия для ведения войны. До осени РФ не сможет накопить даже треть того ракетного потенциала, который был у нее до начала массированных обстрелов территории Украины.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Россия будет использовать любые способы и методы накопления своего потенциала, в частности ракетного вооружения. То, что они осенью и зимой выпустили столько ракет, им не удастся накопить даже треть того за оставшийся до осени период", — сообщил Игнат.

По его словам, в условиях санкционных ограничений Российская Федерация будет пытаться получить дополнительные системы из других стран.

"То, что им удастся накопить, им удастся, но такой потенциал, который они накапливали десятилетиями, вряд ли им удастся иметь на вооружении", — добавил Игнат.

Напомним, российские оккупанты продолжают использовать дроны-камикадзе типа Shahed и другие малоточные системы в войне против Украины. Они пытаются компенсировать нехватку высокоточных ракет.

Также мы писали, что Игнат рассказал, что весной этого года российские оккупанты изменили тактику своих обстрелов. Военные РФ в большинстве своем атакуют территории, к которым могут достать.

Добавим, что страна-террорист преобладает Украину в воздухе в 5-6 раз. Для Воздушных сил ВСУ очень важно получить многоцелевые самолеты F-16, которые могут поражать воздушные, наземные и надводные цели.

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