Украине нужны гарантии безопасности как промежуточный этап перед вступлением в НАТО, — Ермак

Руководитель ОП. Фото: Андрей Ермак\Telegram

Украине необходимы гарантии безопасности до того, как она вступит в НАТО. Членство Украины в Альянсе поставит крест на любых посягательствах Путина.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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По словам Ермака, Россия всегда пыталась нарушить мировой порядок. Этот план, в частности, предусматривал оккупацию Украины.

"Восстановление мечтаемого террористами "СССР 2.0" невозможно без прямого конфликта с НАТО. Потому что территориальные посягательства России распространяются и на страны-члены Альянса. Но для готовности к столкновению с НАТО России требовалась Украина", — говорит он.

Членство Украины в НАТО сломает все планы Путина

"Те, кто считает сценарий агрессии РФ против стран-членов НАТО невозможным, ошибаются, как это сделали политики в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, когда отказали Украине в ПДЧ. Риторика российской пропаганды в отношении этих стран уже давно такая же, как и в отношении Украины с 2014 года", — отмечает Ермак.

И добавляет, что членство Украины в НАТО способно сломать все планы Путина по территориальным захватам. Украине нужны гарантии безопасности и наши предложения изложены в Киевском договоре безопасности.

Что будет, если мир будет колебаться?

В таком случае, отмечает Ермак, вероятность прямого столкновения будет значительно выше и РФ в дальнейшем будет рассматривать Украину в качестве своей цели для оккупации.

"Мы все сегодня должны мыслить на 10 шагов вперед. И на этой геополитической шахматной доске одно быстрое и важное решение способно укрепить безопасность на десятилетия", — говорится в сообщении .

Напомним, ранее мы писали, что Украина уже сейчас фактически играет роль восточного фланга Североатлантического альянса. Но на Вильнюсском саммите ожидает четкий ответ относительно сроков и условий формального вступления в НАТО.

Добавим, американские СМИ пишут о том, что правительство США размышляет над тем, чтобы предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества с НАТО. Речь идет о "10-летних обязательствах в сфере безопасности", однако без полноценного членства в Альянсе.