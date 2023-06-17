Україні потрібні гарантії безпеки, як проміжний етап перед вступом в НАТО, — Єрмак

Керівник ОП. Фото: Андрій Єрмак\Telegram

Україні потрібні гарантії безпеки до того, як вона вступить до НАТО. Членство України в Альянсі поставить хрест на будь-яких зазіханнях Путіна.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Відновити СРСР 2.0 неможливо без конфлікту з НАТО

За словами Єрмака, Росія завжди намагалася порушити світовий порядок. Цей план, зокрема, передбачав окупацію України.

"Відновлення омріяного терористами "срср 2.0" неможливе без прямого конфлікту з НАТО. Бо територіальні зазіхання рф поширюються і на країни-члени Альянсу. Але для готовності до зіткнення з НАТО росії була потрібна Україна", — каже він.

Членство України в НАТО зламає всі плани Путіна

"Ті, хто вважає сценарій агресії рф проти країн-членіа НАТО неможливим, помиляються, як це зробили політики у 2008 році на саміті Альянсу в Бухаресті, коли відмовили Україні в ПДЧ. Риторика російської пропаганди стосовно цих країн вже давно така ж, як і щодо України з 2014 року", — наголошує Єрмак.

І додає, що членство України в НАТО здатне зламати всі плани Путіна щодо територіальних захоплень. Україні потрібні гарантії безпеки і наші пропозиції викладені в Київському безпековому договорі.

Що буде, якщо світ вагатиметься?

У такому випадку, наголошує Єрмак, імовірність прямого зіткнення буде значно вищою і РФ надалі розглядатиме Україну в якості своєї мети для окупації.

"Ми всі сьогодні маємо мислити на 10 кроків вперед. І на цій геополітичній шахівниці одне швидке та важливе рішення здатне укріпити безпеку на десятиліття", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна уже зараз фактично виконує роль східного флангу Північноатлантичного альянсу. Але на Вільнюському саміті чекає на чітку відповідь щодо термінів та умов формального вступу до НАТО.

Додамо, американські ЗМІ пишуть про те, що уряд США роздумує над тим, аби запропонувати Україні "ізраїльську модель" співпраці з НАТО. Йдеться про "10-річні зобовʼязання у сфері безпеки", однак без повноцінного членства в Альянсі.