Украине известно о десятках мест в Беларуси, где держат украинских детей, — Лубинец

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: president.gov.ua

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Офису омбудсмена известны места в Беларуси, где держат украинских детей. По его словам, насчитывается десятки мест с похищенными маленькими украинцами.

Об этом сообщает Укринформ.

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"По количеству мест — у нас (есть информация о. — Ред.) десятках (этих мест в Беларуси. — Ред.)", — подчеркнул Лубинец.

По его словам, в настоящее время информации об усыновлении белорусскими семьями детей из Украины в Офисе уполномоченного по правам человека нет.

Напомним, что российские захватчики продолжают похищать украинских детей с временно оккупированных территорий. Они увезли в РФ еще 450 несовершеннолетних украинцев.

Также мы сообщали, что с начала полномасштабной войны в Украину россияне вывезли с временно оккупированных территорий более 700 тысяч детей. Большая часть из них приехала со своими родителями или родными. Оставшихся сиротами детей отдали в приемные семьи.

Добавим, что Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям под руководством супруги министра МЧС России Елены Мильской занимался перевозкой детей из Украины в Россию. В октябре 2022 года команда Мильской в сотрудничестве с МЧС организовала транспортировку детей из Херсона через Крым в российский Краснодарский край.