Украиной расползлась воздушная тревога: где объявлена ракетная опасность

Силы ПВО сбивают ракеты. Фото: google.com

Традиционно Россия снова пытается атаковать мирное население Украины. Так, ночью, 21 августа, в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и других областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога ночью 21 августа

Обновлено 01:08. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

Обновлено 01:09. "Пуски ракет по ЗРК С-300 в направлении населенных пунктов Запорожской области!" — предупреждает руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Источник: t.me/zoda_gov_ru

Обновлено 01:18. Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Днепропетровской и Запорожской областях.

Источник: t.me/kpszsu

Также об угрозе применения ударных БпЛА в Запорожье и области сообщает также глава Запорожской ОВА.

Источник: t.me/zoda_gov_ru

Напомним, что в Одесской области была объявлена воздушная тревога из-за возможной ракетной угрозы. Средства акустики обнаружили цель на юге.

Также мы писали, что 19 августа около 11.20 в некоторых областях Украины объявляли воздушную тревогу. Была ракетная опасность.

Добавим, что утром 19 августа в Чернигове раздался мощный взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.