Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украиной расползлась воздушная тревога: где объявлена ракетная опасность arrow

Украиной расползлась воздушная тревога: где объявлена ракетная опасность

21 августа 2023 01:04
обновлено: 01:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украиной расползлась воздушная тревога: где объявлена ракетная опасность
Силы ПВО сбивают ракеты. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Традиционно Россия снова пытается атаковать мирное население Украины. Так, ночью, 21 августа, в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и других областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Воздушная тревога ночью 21 августа

Обновлено 01:08. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

Обновлено 01:09. "Пуски ракет по ЗРК С-300 в направлении населенных пунктов Запорожской области!" — предупреждает руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Источник: t.me/zoda_gov_ru

Обновлено 01:18. Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Днепропетровской и Запорожской областях.

Источник: t.me/kpszsu

Также об угрозе применения ударных БпЛА в Запорожье и области сообщает также глава Запорожской ОВА.

Источник: t.me/zoda_gov_ru

Напомним, что в Одесской области была объявлена воздушная тревога из-за возможной ракетной угрозы. Средства акустики обнаружили цель на юге.

Также мы писали, что 19 августа около 11.20 в некоторых областях Украины объявляли воздушную тревогу. Была ракетная опасность.

Добавим, что утром 19 августа в Чернигове раздался мощный взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз