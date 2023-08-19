Повітряна тривога в Україні вдень 19 серпня: ракетна небезпека

В деяких областях країни існує ракетна небезпека

Сьогодні, 19 серпня, близько 11:20 в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога

Спочатку ракетну небезпеку оголосили в Чернігівській, Полтавській та Сумській областях. Після цього повітряна тривога поширилася на Київську та Житомирську області.

Дописи Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі небезпека є для таких областей:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні вночі, 19 серпня, російські окупанти обстріляли Хмельницьку область. Внаслідок атаки постраждали люди та будинки.

Також ми писали, що російські загарбники атакували об'єкт інфраструктури в Житомирській області. Для цього противник використовував дрони-камікадзе.

Додамо, вночі 19 серпня російські окупанти атакували Україну з північного напрямку ударними безпілотниками Shahed-136/131. Протиповітряна оборона знищила майже всі ворожі цілі.