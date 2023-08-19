Повітряна тривога в Україні вдень 19 серпня: ракетна небезпека

Повітряна тривога в Україні: загроза ракетного обстрілу
Сьогодні, 19 серпня, близько 11:20 в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога
Спочатку ракетну небезпеку оголосили в Чернігівській, Полтавській та Сумській областях. Після цього повітряна тривога поширилася на Київську та Житомирську області.
Наразі небезпека є для таких областей:
Нагадаємо, сьогодні вночі, 19 серпня, російські окупанти обстріляли Хмельницьку область. Внаслідок атаки постраждали люди та будинки.
Також ми писали, що російські загарбники атакували об'єкт інфраструктури в Житомирській області. Для цього противник використовував дрони-камікадзе.
Додамо, вночі 19 серпня російські окупанти атакували Україну з північного напрямку ударними безпілотниками Shahed-136/131. Протиповітряна оборона знищила майже всі ворожі цілі.