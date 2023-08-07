Воздушная тревога ночью 7 августа: чем и какие области может атаковать РФ

По Украине распространяется воздушная тревога: какие регионы в опасности
Ночью, 7 августа, в Украине объявлена воздушная тревога. "Покраснело" немало областей страны. В основном, на востоке страны. Есть угроза применения баллистического вооружения.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога в Украине ночью 7 августа
Около двух ночи 7 августа в Украине начали объявлять воздушную тревогу. Есть угроза применения баллистического вооружения.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
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Начались отбои в некоторых областях. В частности, в Харьковской, Полтавской, Донецкой и Сумской.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение последней недели российские оккупанты применили против Украины 65 различных ракет, 178 ударных дронов, из них 87 "шахедов". Большинство целей было уничтожено.
По словам Зеленского, Украина уже готовится к тому, чтобы следующая неделя еще больше усилила нашу страну.
Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.
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