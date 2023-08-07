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По Украине распространяется воздушная тревога: какие регионы в опасности

7 августа 2023 02:09
обновлено: 02:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога ночью 7 августа: чем и какие области может атаковать РФ
Воздушная тревога. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 7 августа, в Украине объявлена воздушная тревога. "Покраснело" немало областей страны. В основном, на востоке страны. Есть угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине ночью 7 августа

Около двух ночи 7 августа в Украине начали объявлять воздушную тревогу. Есть угроза применения баллистического вооружения.

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

02:28:

Начались отбои в некоторых областях. В частности, в Харьковской, Полтавской, Донецкой и Сумской.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение последней недели российские оккупанты применили против Украины 65 различных ракет, 178 ударных дронов, из них 87 "шахедов". Большинство целей было уничтожено.

По словам Зеленского, Украина уже готовится к тому, чтобы следующая неделя еще больше усилила нашу страну.

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.

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