Воздушная тревога ночью 7 августа: чем и какие области может атаковать РФ

Воздушная тревога. Фото: REUTERS

Ночью, 7 августа, в Украине объявлена воздушная тревога. "Покраснело" немало областей страны. В основном, на востоке страны. Есть угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине ночью 7 августа

Около двух ночи 7 августа в Украине начали объявлять воздушную тревогу. Есть угроза применения баллистического вооружения.

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

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Начались отбои в некоторых областях. В частности, в Харьковской, Полтавской, Донецкой и Сумской.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение последней недели российские оккупанты применили против Украины 65 различных ракет, 178 ударных дронов, из них 87 "шахедов". Большинство целей было уничтожено.

По словам Зеленского, Украина уже готовится к тому, чтобы следующая неделя еще больше усилила нашу страну.

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.