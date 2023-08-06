Зеленський розповів, скільки ракет використала РФ проти України за останній тиждень

Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом останнього тижня російські окупанти застосували проти України 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 "шахедів". Більшість цілей було знищено.

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

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Захист українського неба

"Суттєву частину вдалося збити. Ми зробимо все, щоб український повітряний щит ставав тільки міцнішим. Саме тут, саме в нашому небі можемо довести, що терор програє", — зауважив глава держави.

Він заслухав доповідь щодо використання нашими військовими передових систем ППО, а саме Patriot та IRIS-T. Наша держава отримала їх від партнерів.

"Потужні системи дуже ефективні. Вони вже дали вагомий результат не лише Україні, бо кожне знищення російських ракет у нашому небі, особливо таких, як аеробалістичні "кинджали", ними російські терористи довго хвалилися, кожен успіх наших воїнів — це впевненість світу, що держава-терорист не здатна зламати спільну безпеку", — зазначив Зеленський.

Нагородження пілотів

Також глава держави нагородив воїнів Повітряних Сил та поспілкувався з ними особисто.

"Передав сьогодні "Золоті зірки" Героя України рідним льотчиків, які загинули в боях заради нашої держави. Вічна пам'ять кожному Герою та вічна вдячність кожній українській родині, які дали нашому народу таких Героїв", — додав Президент.

Міжнародні події

За словами Зеленського, Україна вже готується до того, щоб наступний тиждень ще більше посилив нашу країну.

"Буде нова комунікація з партнерами — заради оборонних пакетів для України. Додамо ще більше змісту міжнародним заходам серпня — вересня, які вже заплановані. І Кримська платформа, і Саміт перших леді та джентльменів, наша участь у Генасамблеї ООН, і Формула миру. І, звичайно, ми продовжимо і внутрішнє очищення нашої держави від тих, хто, на жаль, послаблює Україну своїми зловживаннями", — запевнив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський з нагоди Дня Повітряних сил Збройних Сил України вирішив оглянути сучасні зразки зброї та військової техніки, які мають українські захисники неба. Він поспілкувався з військовими та став учасником погашення поштового набору "Винищувачі зла".