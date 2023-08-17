В Украине воздушная тревога: существует ракетная опасность

Истребитель МиГ31-К. Фото: google

Вечером, 17 августа, в Украине в очередной раз начала распространяться воздушная тревога. Причина — взлет истребителя МиГ31-К с территории РФ, носителя гиперзвуковых ракет.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога

17:51 стало известно о вылете истребителя МиГ-31К. Вся Украина "покраснела".

Уведомление о тревоге. Фото: скриншот

Карта тревог

17:56 все области Украины "покраснели".

Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, 17 августа около 16:20 почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Тогда существовала ракетная опасность из-за взлета истребителя МиГ31-К.

Также мы писали, что в последнее время в Украине увеличилось количество воздушных тревог. В Воздушных Силах говорят, что это связано с интенсивными сражениями на земле, из-за чего враг поднимает в небо свою авиацию.