В Украине воздушная тревога: существует ракетная опасность
Вечером, 17 августа, в Украине в очередной раз начала распространяться воздушная тревога. Причина — взлет истребителя МиГ31-К с территории РФ, носителя гиперзвуковых ракет.
Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
Воздушная тревога
17:51 стало известно о вылете истребителя МиГ-31К. Вся Украина "покраснела".
Карта тревог
17:56 все области Украины "покраснели".
Напомним, 17 августа около 16:20 почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Тогда существовала ракетная опасность из-за взлета истребителя МиГ31-К.
Также мы писали, что в последнее время в Украине увеличилось количество воздушных тревог. В Воздушных Силах говорят, что это связано с интенсивными сражениями на земле, из-за чего враг поднимает в небо свою авиацию.