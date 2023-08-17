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В Украине воздушная тревога: существует ракетная опасность

17 августа 2023 17:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Украине воздушная тревога: существует ракетная опасность
Истребитель МиГ31-К. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером, 17 августа, в Украине в очередной раз начала распространяться воздушная тревога. Причина — взлет истребителя МиГ31-К с территории РФ, носителя гиперзвуковых ракет.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

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17:51 стало известно о вылете истребителя МиГ-31К. Вся Украина "покраснела".

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Уведомление о тревоге. Фото: скриншот

Карта тревог

17:56 все области Украины "покраснели".

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Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, 17 августа около 16:20 почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Тогда существовала ракетная опасность из-за взлета истребителя МиГ31-К.

Также мы писали, что в последнее время в Украине увеличилось количество воздушных тревог. В Воздушных Силах говорят, что это связано с интенсивными сражениями на земле, из-за чего враг поднимает в небо свою авиацию.

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