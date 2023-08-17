В Україні повітряна тривога: існує ракетна небезпека

Винищувач МіГ31-К. Фото: google

Увечері, 17 серпня, в Україні вкотре почала ширитися повітряна тривога. Причина — зліт винищувача МіГ31-К з території РФ, який є носієм гіперзвукових ракет

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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Повітряна тривога

17:51 стало відомо про виліт винищувача МіГ-31К. Вся Україна "почервоніла".

Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

Мапа тривог

17:56 всі області України "почервоніли.

Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 серпня, близько 16:20 майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Тоді існувала ракетна небезпека через зліт винищувача МіГ31-К.

Також ми писали, що останнім часом в Україні збільшилася кількість повітряних тривог. У Повітряних Силах кажуть, що це пов'язано з інтенсивними боями на землі, через що ворог піднімає в небо свою авіацію.