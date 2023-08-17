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В Україні повітряна тривога: існує ракетна небезпека

17 серпня 2023 17:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Україні повітряна тривога: існує ракетна небезпека
Винищувач МіГ31-К. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері, 17 серпня, в Україні вкотре почала ширитися повітряна тривога. Причина — зліт винищувача МіГ31-К з території РФ, який є носієм гіперзвукових ракет 

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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17:51 стало відомо про виліт винищувача МіГ-31К. Вся Україна "почервоніла".

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Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

Мапа тривог

17:56 всі області України "почервоніли.

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Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 серпня, близько 16:20 майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Тоді існувала ракетна небезпека через зліт винищувача МіГ31-К. 

Також ми писали, що останнім часом в Україні збільшилася кількість повітряних тривог. У Повітряних Силах кажуть, що це пов'язано з інтенсивними боями на землі, через що ворог піднімає в небо свою авіацію.

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