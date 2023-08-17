В Україні повітряна тривога: існує ракетна небезпека
Увечері, 17 серпня, в Україні вкотре почала ширитися повітряна тривога. Причина — зліт винищувача МіГ31-К з території РФ, який є носієм гіперзвукових ракет
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Повітряна тривога
17:51 стало відомо про виліт винищувача МіГ-31К. Вся Україна "почервоніла".
Мапа тривог
17:56 всі області України "почервоніли.
Нагадаємо, 17 серпня, близько 16:20 майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Тоді існувала ракетна небезпека через зліт винищувача МіГ31-К.
Також ми писали, що останнім часом в Україні збільшилася кількість повітряних тривог. У Повітряних Силах кажуть, що це пов'язано з інтенсивними боями на землі, через що ворог піднімає в небо свою авіацію.