Воздушная тревога в Украине 11 июля — какая угроза

Российская ракета в небе. Фото: google

Днем 11 июля, в Украине объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки вражеских ракет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине 11 июля

Сегодня 11 июля, около 15:00 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Совершенно все области "покраснели".

Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

В воздушных силах сообщили о взлете МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка. Всех призывают уходить в укрытие.

15:24. На Украине начались отбои воздушных тревог. В воздушных силах сообщили, что опасность миновала.

Отбой воздушной тревоги на Украине 11 июля. Фото: скриншот

Напомним, 11 июля оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона. Два человека получили тяжелые ранения.