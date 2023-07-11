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По Украине ширится воздушная тревога: возникла ракетная опасность

11 июля 2023 15:09
обновлено: 15:27
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Воздушная тревога в Украине 11 июля — какая угроза
Российская ракета в небе. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Днем 11 июля, в Украине объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки вражеских ракет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине 11 июля

Сегодня 11 июля, около 15:00 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Совершенно все области "покраснели".

воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

В воздушных силах сообщили о взлете МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка. Всех призывают уходить в укрытие.

15:24. На Украине начались отбои воздушных тревог. В воздушных силах сообщили, что опасность миновала.

воздушная тревога
Отбой воздушной тревоги на Украине 11 июля. Фото: скриншот

Напомним, 11 июля оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона. Два человека получили тяжелые ранения.

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