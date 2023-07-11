Воздушная тревога в Украине 11 июля — какая угроза

По Украине ширится воздушная тревога: возникла ракетная опасность
11 июля 2023 15:09
обновлено: 15:27
Российская ракета в небе. Фото: google
Днем 11 июля, в Украине объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки вражеских ракет.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Воздушная тревога в Украине 11 июля
Сегодня 11 июля, около 15:00 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Совершенно все области "покраснели".
В воздушных силах сообщили о взлете МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка. Всех призывают уходить в укрытие.
15:24. На Украине начались отбои воздушных тревог. В воздушных силах сообщили, что опасность миновала.
Напомним, 11 июля оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона. Два человека получили тяжелые ранения.