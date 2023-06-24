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По Украине ширится воздушная тревога: угроза ракетного удара

24 июня 2023 01:45
обновлено: 02:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
По Украине ширится воздушная тревога: угроза ракетного удара
Запуск ракет из Каспийского моря. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью по Украине 24 июня снова распространяется воздушная тревога. Имеется угроза ракетного удара для некоторых областей.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога 24 июня

Обновлено 01:46. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:55. В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности для Востока и Юга.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 02:07. "Черниговская область — угроза применения ударных БПЛА!", — сообщили в воздушных силах.

Источник: t.me/kpszsu

Обновляется...

Напомним, что вечером 23 июня по всей территории Украины звучала масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области.

Также мы писали, что украинские силы противовоздушной обороны не дают бомбить "центры принятия решений", поэтому российские ракеты падают на жилые дома. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН представитель РФ Василий Небензя.

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