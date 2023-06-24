По Украине ширится воздушная тревога: угроза ракетного удара
Ночью по Украине 24 июня снова распространяется воздушная тревога. Имеется угроза ракетного удара для некоторых областей.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога 24 июня
Обновлено 01:46. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей.
Обновлено 01:55. В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности для Востока и Юга.
Обновлено 02:07. "Черниговская область — угроза применения ударных БПЛА!", — сообщили в воздушных силах.
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Напомним, что вечером 23 июня по всей территории Украины звучала масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области.
Также мы писали, что украинские силы противовоздушной обороны не дают бомбить "центры принятия решений", поэтому российские ракеты падают на жилые дома. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН представитель РФ Василий Небензя.