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По Украине ширится воздушная тревога: угроза ракетной атаки

28 июня 2023 00:43
обновлено: 01:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
По Украине ширится воздушная тревога: угроза ракетной атаки
Ракета взлетает в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью 28 июня в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения и БПЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 00:47. В воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения, а также беспилотников для "красных" областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:05. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в Кировоградской области.

Источник: t.me/kpszsu

Обновляется...

Напомним, что вечером, 27 июня, зафиксировали взлет трех самолетов Ту-22м3 с аэродрома Моздок в Северной Осетии. Они являются носителями сверхзвуковых ракет Х-22.

Также мы писали, что 27 июня в 11:42 из российского аэродрома вылетели самолеты Ту-22м3. Они поднялись в городе Шайховка Калужской области.

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