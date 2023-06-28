По Украине ширится воздушная тревога: угроза ракетной атаки

Ракета взлетает в небо. Фото: google.com

Ночью 28 июня в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения и БПЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога ночью 28 июня

Обновлено 00:47. В воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения, а также беспилотников для "красных" областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:05. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в Кировоградской области.

Источник: t.me/kpszsu

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Напомним, что вечером, 27 июня, зафиксировали взлет трех самолетов Ту-22м3 с аэродрома Моздок в Северной Осетии. Они являются носителями сверхзвуковых ракет Х-22.

Также мы писали, что 27 июня в 11:42 из российского аэродрома вылетели самолеты Ту-22м3. Они поднялись в городе Шайховка Калужской области.