По Украине ширится воздушная тревога: угроза ракетной атаки
Ночью 28 июня в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения и БПЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога ночью 28 июня
Обновлено 00:47. В воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения, а также беспилотников для "красных" областей.
Обновлено 01:05. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в Кировоградской области.
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Напомним, что вечером, 27 июня, зафиксировали взлет трех самолетов Ту-22м3 с аэродрома Моздок в Северной Осетии. Они являются носителями сверхзвуковых ракет Х-22.
Также мы писали, что 27 июня в 11:42 из российского аэродрома вылетели самолеты Ту-22м3. Они поднялись в городе Шайховка Калужской области.