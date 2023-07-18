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По Украине ширится воздушная тревога: угроза применения баллистики

18 июля 2023 01:58
обновлено: 02:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога ночью 18 июля: угроза баллистики
Ракета в небе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 18 июля, в Украине в ряде областей объявлена воздушная тревога. Также существует угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Воздушная тревога ночью 18 июля

Обновлено 02:07. В части областей Украины объявлена воздушная тревога. По сообщениям Воздушных сил, есть угроза применения баллистического вооружения в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Черкасской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:25. В Украине масштабная воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:30. "Россия атакует юг Украины ударными беспилотниками. Вероятны несколько волн атак. Существует также ракетная опасность", — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Источник: t.me/odeskaODA

Обновлено 02:39. В ОК "Юг" сообщили, что в Черном море фиксируется активность ракетоносителей.

Обновляется...

Напомним, что в ряде областей Украины на востоке и юге утром 17 июля объявлена воздушная тревога.

Также мы сообщали, что россияне обстреляли центр города Белополье в Сумской области. В результате погибли две женщины.

Добавим, что в течение дня, 16 июля, враг из минометов и артиллерии обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. Сегодня утром враг обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. Предварительно один человек 60 лет получил ранения.

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