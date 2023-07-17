Повітряна тривога вранці 17 липня: є загроза застосування балістики

Ракетна система С-300 армії РФ. Фото: російські ЗМІ

У низці областей України на сході та півдні вранці 17 липня оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Станом на 8:02 карта повітряних тривог має такий вигляд. Повітряна тривога оголошена у таких областях:

Сумська;

Полтавська;

Харківська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Кіровоградська (частково);

Донецька;

Луганська;

Крим.

Карта повітряних тривог вранці 17 липня. Фото: alerts.in.ua

8:35 Повітряні сили повідомили, що загроза балістичних ударів по Україні минула.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також стало відомо про загиблих та постраждалих.

Пізніше з'явилося відео перши хвилин після вибуху на Кримському мосту. На кадра можна побачити, як над місцем вибуху піднімається густий дим.

Додамо, що окупаційна влада Криму прокоментувала інцидент на Кримському мосту. Однак, конкретних причин вибуху там не назвали.