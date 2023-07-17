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Масштабна повітряна тривога в Україні: загроза застосування балістики

17 липня 2023 08:03
оновлено: 08:41
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Повітряна тривога вранці 17 липня: є загроза застосування балістики
Ракетна система С-300 армії РФ. Фото: російські ЗМІ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У низці областей України на сході та півдні вранці 17 липня оголошено повітряну тривогу. 

Про це повідомляють Новини.LIVE. 

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У Командуванні повітряних сил повідомили, що є загроза застосування ворогом балістичного озброєння. 

Повідомлення Повітряних сил про загрозу застосування балістики
Повідомлення Повітряних сил про загрозу застосування балістики

Станом на 8:02 карта повітряних тривог має такий вигляд. Повітряна тривога оголошена у таких областях: 

  • Сумська;
  • Полтавська;
  • Харківська;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька; 
  • Кіровоградська (частково);
  • Донецька;
  • Луганська;
  • Крим. 
Карта повітряних тривог вранці 17 липня. Фото: alerts.in.ua
Карта повітряних тривог вранці 17 липня. Фото: alerts.in.ua

8:35 Повітряні сили повідомили, що загроза балістичних ударів по Україні минула. 

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також стало відомо про загиблих та постраждалих. 

Пізніше з'явилося відео перши хвилин після вибуху на Кримському мосту. На кадра можна побачити, як над місцем вибуху піднімається густий дим. 

Додамо, що окупаційна влада Криму прокоментувала інцидент на Кримському мосту. Однак, конкретних причин вибуху там не назвали. 

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