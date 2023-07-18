Повітряна тривога вночі 18 липня: загроза балістики

Ракета в небі. Фото: google.com

Вночі, 18 липня, в Україні в низці областей оголошено повітряну тривогу. Також є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Повітряна тривога вночі 18 липня

Оновлено 02:07. У частині областей України оголошено повітряну тривогу. За повідомленнями Повітряних сил, є загроза застосування балістичного озброєння в Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:25. В Україні масштабна повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:30. "Росія атакує південь України ударними безпілотниками. Імовірні кілька хвиль атак. Існує також ракетна небезпека", — повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Джерело: t.me/odeskaODA

Оновлено 02:39. В ОК "Південь" повідомили, що в Чорному морі фіксується активність ракетоносіїв.

Оновлюється...

Нагадаємо, що в низці областей України на сході та півдні вранці 17 липня оголошено повітряну тривогу.

Також ми повідомляли, що росіяни обстріляли центр міста Білопілля, що в Сумській області. Внаслідок цього загинуло дві жінки.

Додамо, що упродовж дня, 16 липня, ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Сьогодні зранку ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Попередньо один чоловік 60 років отримав поранення.