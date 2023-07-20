По Украине ширится воздушная тревога: взлет МиГ-31К
Вечером, 20 июля, по Украине начала распространяться воздушная тревога. В настоящее время звучит сирена во всех областях. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с российского аэродрома.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога вечером 20 июля
Обновлено 23:16. У нас масштабная воздушная тревога.
"Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", — сообщили в Воздушных силах.
Обновлено 23:28. Звучат отбои тревог по областям.
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Напомним, что сегодня вечером, 20 июля, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Был зафиксирован взлет вражеского истребителя МиГ-31К.
Также мы писали, что ночью 20 июля в Украине продолжалась воздушная тревога. Она начала распространяться около полуночи. Воздушные силы Украины сообщали об активности 8 бортов Ту-22м3.