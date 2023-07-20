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По Украине ширится воздушная тревога: взлет МиГ-31К

20 июля 2023 23:14
обновлено: 23:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
По Украине ширится воздушная тревога: взлет МиГ-31К
Взлет истребителя МиГ-31К. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вечером, 20 июля, по Украине начала распространяться воздушная тревога. В настоящее время звучит сирена во всех областях. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с российского аэродрома.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога вечером 20 июля

Обновлено 23:16. У нас масштабная воздушная тревога.

"Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", — сообщили в Воздушных силах.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:28. Звучат отбои тревог по областям.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

Напомним, что сегодня вечером, 20 июля, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Был зафиксирован взлет вражеского истребителя МиГ-31К.

Также мы писали, что ночью 20 июля в Украине продолжалась воздушная тревога. Она начала распространяться около полуночи. Воздушные силы Украины сообщали об активности 8 бортов Ту-22м3.

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