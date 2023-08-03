Воздушная тревога ночью 3 августа: чем и какие области может атаковать РФ

По Украине ширится тревога: чем и какие области может атаковать враг
Ночью, 3 августа, в Украине объявлена воздушная тревога. "Покраснели" Киевская, Черниговская, Полтавская и другие области. Есть угроза атаки вражеских БпЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога ночью 3 августа
Обновлено 01:14. По Украине ширится воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе атаки вражеских БпЛА в Киеве и области, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях.
Обновлено 01:18. Глава КГВА Сергей Попко также заявил об угрозе БпЛА для столицы. Он призывает не пренебрегать безопасностью и идти в укрытие.
Обновлено 01:20. В МВД призывают не снимать работу ПВО и находиться в безопасном месте.
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Напомним, что утром 2 августа по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Была угроза ракетного удара по всей территории Украины.
Также мы сообщали, что ночью, 2 августа, в Киеве была объявлена воздушная тревога. Была угроза удара беспилотников. Также "красными" оставался и ряд других областей.