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По Украине ширится тревога: чем и какие области может атаковать враг

3 августа 2023 01:11
обновлено: 01:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога ночью 3 августа: чем и какие области может атаковать РФ
ПВО сбивает ракеты над Украиной. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 3 августа, в Украине объявлена воздушная тревога. "Покраснели" Киевская, Черниговская, Полтавская и другие области. Есть угроза атаки вражеских БпЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога ночью 3 августа

Обновлено 01:14. По Украине ширится воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе атаки вражеских БпЛА в Киеве и области, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:18. Глава КГВА Сергей Попко также заявил об угрозе БпЛА для столицы. Он призывает не пренебрегать безопасностью и идти в укрытие.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Обновлено 01:20. В МВД призывают не снимать работу ПВО и находиться в безопасном месте.

Источник: t.me/mvs_ukraine

Обновляется...

Напомним, что утром 2 августа по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Была угроза ракетного удара по всей территории Украины.

Также мы сообщали, что ночью, 2 августа, в Киеве была объявлена воздушная тревога. Была угроза удара беспилотников. Также "красными" оставался и ряд других областей.

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