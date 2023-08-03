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Україною шириться тривога: чим та які області може атакувати ворог

3 серпня 2023 01:11
оновлено: 01:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога вночі 3 серпня: чим та які області може атакувати РФ
ППО збиває ракети над Україною. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 3 серпня, в Україні оголошено повітряну тривогу. "Почервоніли" Київська, Чернігівська, Полтавська та інші області. Є загроза атаки ворожих БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога вночі 3 серпня

Оновлено 01:14. Україною шириться повітряна тривога. Повітряні сили попередили про загрозу атаки ворожих БпЛА в Києві та області, а також в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:18. Очільник КМВА Сергій Попко також заявив про загрозу БпЛА для столиці. Він закликає не нехтувати безпекою та йти в укриття. 

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Оновлено 01:20. В МВС закликають не знімати роботу ППО та також перебувати в безпечному місці.

Джерело: t.me/mvs_ukraine

Оновлюється...

Нагадаємо, що вранці 2 серпня по всій території України оголосили повітряну тривогу. Існувала загроза ракетного удару по всій території України. 

Також ми повідомляли, що вночі, 2 серпня, у Києві було оголошено повітряну тривогу. Була загроза удару безпілотників. Також "червоними" залишалася й низка інших областей.

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