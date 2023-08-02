Повітряна тривога в Україні 2 серпня - ракетна небезпека

Ракетна небезпека по всій Україні: лунає повітряна тривога
Вранці 2 серпня по всій території України оголосили повітряну тривогу. Існує загроза ракетного удару по всій території України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Де лунає повітряна тривога
Повітряну тривогу оголосили через зліт в РФ винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Наразі карта повітряних тривог виглядає так:
Нагадаємо, що російські війська намагатимуться утримати Бахмут до останнього, тому готові навіть до поразки на півдні. Задля порятунку репутації Володимира Путіна вони й розпочали наступ на Куп'янському напрямку.
Також ми повідомляли, що головним завданням при контрнаступі ЗСУ на нинішньому етапі є знищення артилерійських установок росіян, яке відбувається рекордними темпами. Але чекати на перемогу тут і зараз, як це було рік тому на Харківщині, не варто, бо росіяни також навчаються на своїх помилках.