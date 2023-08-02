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Ракетна небезпека по всій Україні: лунає повітряна тривога

2 серпня 2023 08:21
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Юлія Леськова
Випусковий редактор
Повітряна тривога в Україні 2 серпня - ракетна небезпека
Системи сповіщення. Фото: Апостроф
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Вранці 2 серпня по всій території України оголосили повітряну тривогу. Існує загроза ракетного удару по всій території України. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряну тривогу оголосили через зліт в РФ винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. 

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог виглядає так: 

Карта повітряних тривог. Фото: моніторингові канали

Нагадаємо, що російські війська намагатимуться утримати Бахмут до останнього, тому готові навіть до поразки на півдні. Задля порятунку репутації Володимира Путіна вони й розпочали наступ на Куп'янському напрямку.

Також ми повідомляли, що головним завданням при контрнаступі ЗСУ на нинішньому етапі є знищення артилерійських установок росіян, яке відбувається рекордними темпами. Але чекати на перемогу тут і зараз, як це було рік тому на Харківщині, не варто, бо росіяни також навчаються на своїх помилках.

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