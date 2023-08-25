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По Украине снова объявили воздушную тревогу: ракетная опасность

25 августа 2023 21:42
обновлено: 21:52
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
По Украине снова объявили воздушную тревогу: ракетная опасность
МиГ-31К. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пятницу, 25 августа по Украине в четвертый раз объявили масштабную воздушную тревогу. Известно про взлет истребителя с территории РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К. При этом, здесь уточнили, что существует ракетная опасность для всей территории Украины.

скриншот
Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

По состоянию на 21:42 карта воздушных тревог в Украине выглядит так:

Воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине 25 августа. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали вести обстрелы гражданского населения Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. Сегодня утром в 06:30 враг обстрелял с. Подолы Купянского района, где был ранен 59-летний мирный мужчина.

Также мы писали, что ночью 24 августа в Днепре прогремели мощные взрывы. Россияне ударили по городу ракетами.

Добавим, в среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.

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