По Украине снова объявили воздушную тревогу: ракетная опасность
В пятницу, 25 августа по Украине в четвертый раз объявили масштабную воздушную тревогу. Известно про взлет истребителя с территории РФ.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К. При этом, здесь уточнили, что существует ракетная опасность для всей территории Украины.
По состоянию на 21:42 карта воздушных тревог в Украине выглядит так:
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали вести обстрелы гражданского населения Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. Сегодня утром в 06:30 враг обстрелял с. Подолы Купянского района, где был ранен 59-летний мирный мужчина.
Также мы писали, что ночью 24 августа в Днепре прогремели мощные взрывы. Россияне ударили по городу ракетами.
Добавим, в среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.