По Украине снова объявили воздушную тревогу: ракетная опасность

МиГ-31К. Фото: росСМИ

В пятницу, 25 августа по Украине в четвертый раз объявили масштабную воздушную тревогу. Известно про взлет истребителя с территории РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К. При этом, здесь уточнили, что существует ракетная опасность для всей территории Украины.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

По состоянию на 21:42 карта воздушных тревог в Украине выглядит так:

Воздушная тревога в Украине 25 августа. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали вести обстрелы гражданского населения Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. Сегодня утром в 06:30 враг обстрелял с. Подолы Купянского района, где был ранен 59-летний мирный мужчина.

Также мы писали, что ночью 24 августа в Днепре прогремели мощные взрывы. Россияне ударили по городу ракетами.

Добавим, в среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.