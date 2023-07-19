Воздушная тревога утром 19 июля: угроза ракетного обстрела

Украиной снова распространяется воздушная тревога: угроза ракетных ударов
В ряде регионов Украины утром 19 июля снова объявлено о воздушной тревоге. Украинцев предупреждают об угрозе ракетных ударов.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
По состоянию на 6.53 воздушная тревога объявлена в 14 регионах Украины.
Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе. В частности, сообщается о пусках ракет "Калибр" с акватории черного моря.
7:09 В ряде центральных областей объявили об отбое тревоги.
7:16 Объявлен отбой тревоги во всех областях, кроме Запорожской. Воздушные силы сообщают об активности вражеской тактической авиации.
7:22 Отбой тревоги в Запорожской области.
Напомним, ночью 19 июля в Одессе раздались взрывы. Враг атаковал регион ракетами.
Также взрывы раздавались в Киеве и области. Российские захватчики атаковали столицу дронами.