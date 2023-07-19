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Украиной снова распространяется воздушная тревога: угроза ракетных ударов

19 июля 2023 06:54
обновлено: 07:20
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Воздушная тревога утром 19 июля: угроза ракетного обстрела
Пуск ракет из моря. Фото: российские СМИ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В ряде регионов Украины утром 19 июля снова объявлено о воздушной тревоге. Украинцев предупреждают об угрозе ракетных ударов.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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По состоянию на 6.53 воздушная тревога объявлена в 14 регионах Украины.

Карта воздушных тревог утром 19 июля. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог утром 19 июля. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе. В частности, сообщается о пусках ракет "Калибр" с акватории черного моря.

Сообщение Воздушных сил ВСУ
Сообщение Воздушных сил ВСУ
Сообщение Воздушных сил ВСУ
Сообщение Воздушных сил ВСУ

7:09 В ряде центральных областей объявили об отбое тревоги.

Карта воздушных тревог утром 19 июля. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог утром 19 июля. Фото: alerts.in.ua

7:16 Объявлен отбой тревоги во всех областях, кроме Запорожской. Воздушные силы сообщают об активности вражеской тактической авиации.

Сообщение Воздушных сил ВСУ
Сообщение Воздушных сил ВСУ

7:22 Отбой тревоги в Запорожской области.

Напомним, ночью 19 июля в Одессе  раздались взрывы. Враг атаковал регион ракетами.

Также взрывы раздавались в Киеве и области. Российские захватчики атаковали столицу дронами.

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