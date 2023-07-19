Повітряна тривога вранці 19 липня: загроза ракетного обстрілу

Пуск ракет з моря. Фото: російські ЗМІ

У низці регіонів України вранці 19 липня знову оголошено про повітряну тривогу. Українців попереджають про загрозу ракетних ударів.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Станом на 6:53 повітряна тривога оголошена у 14 регіонах України.

Карта повітряних тривог вранці 19 липня. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили попереджають про ракетну загрозу. Зокрема повідомляється про пуски ракет "Калібр" з акваторії чорного моря.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ

7:09 У низці центральних областей оголосили про відбій тривоги.

Карта повітряних тривог вранці 19 липня. Фото: alerts.in.ua

7:16 Оголошено відбій тривоги у всіх областях, окрім Запорізької. Повітряні сили повідомляють про активність ворожої тактичної авіації.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ

7:22 Відбій тривоги у Запорізькій області.

Нагадаємо, вночі 19 липня в Одесі пролунали вибухи. Ворога атакував регіон ракетами.

Також вибухи лунали у Києві та області. Російські загарбники атакували столицю дронами.