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Україною знову шириться повітряна тривога: загроза ракетних ударів

19 липня 2023 06:54
оновлено: 07:20
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Повітряна тривога вранці 19 липня: загроза ракетного обстрілу
Пуск ракет з моря. Фото: російські ЗМІ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У низці регіонів України вранці 19 липня знову оголошено про повітряну тривогу. Українців попереджають про загрозу ракетних ударів. 

Про це повідомляють Новини.LIVE. 

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Станом на 6:53 повітряна тривога оголошена у 14 регіонах України. 

Карта повітряних тривог вранці 19 липня. Фото: alerts.in.ua
Карта повітряних тривог вранці 19 липня. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили попереджають про ракетну загрозу. Зокрема повідомляється про пуски ракет "Калібр" з акваторії чорного моря. 

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ

7:09 У низці центральних областей оголосили про відбій тривоги. 

Карта повітряних тривог вранці 19 липня. Фото: alerts.in.ua
Карта повітряних тривог вранці 19 липня. Фото: alerts.in.ua

7:16 Оголошено відбій тривоги у всіх областях, окрім Запорізької. Повітряні сили повідомляють про активність ворожої тактичної авіації.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ

7:22 Відбій тривоги у Запорізькій області. 

Нагадаємо, вночі 19 липня в Одесі пролунали вибухи. Ворога атакував регіон ракетами. 

Також вибухи лунали у Києві та області. Російські загарбники атакували столицю дронами

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