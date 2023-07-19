Повітряна тривога вранці 19 липня: загроза ракетного обстрілу

Україною знову шириться повітряна тривога: загроза ракетних ударів
У низці регіонів України вранці 19 липня знову оголошено про повітряну тривогу. Українців попереджають про загрозу ракетних ударів.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Станом на 6:53 повітряна тривога оголошена у 14 регіонах України.
Повітряні сили попереджають про ракетну загрозу. Зокрема повідомляється про пуски ракет "Калібр" з акваторії чорного моря.
7:09 У низці центральних областей оголосили про відбій тривоги.
7:16 Оголошено відбій тривоги у всіх областях, окрім Запорізької. Повітряні сили повідомляють про активність ворожої тактичної авіації.
7:22 Відбій тривоги у Запорізькій області.
Нагадаємо, вночі 19 липня в Одесі пролунали вибухи. Ворога атакував регіон ракетами.
Також вибухи лунали у Києві та області. Російські загарбники атакували столицю дронами.