Украинская армия продвинулась в районе Бахмута, — Генштаб
Силы обороны Украины продолжают оттеснять российских оккупантов на флангах вокруг Бахмута. В других донецких направлениях украинская армия держит оборону.
Об этом на брифинге сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.
Наступление под Бахмутом
По словам Ковалева, украинская армия продолжает контрнаступление в районе Бахмута Донецкой области.
В частности, Силы обороны Украины наступают на флангах севернее и южнее Бахмута.
"На направлении Белая Гора — Андреевка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — подчеркнул спикер Генштаба.
Украинская оборона
По другим направлениям на восточном фронте российские войска пытаются атаковать, используя резервы.
Речь идет о следующих направлениях:
- Авдеевское;
- Купянское;
- Лиманское;
- Марьинское.
В этих направлениях, подчеркнул пресс-секретарь Генерального штаба, продолжаются тяжелые бои.
Напомним, вчера, 13 июля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска продвинулись к югу от Бахмута.