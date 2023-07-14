Украинская армия продвинулась в районе Бахмута, — Генштаб

Украинские войска на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины продолжают оттеснять российских оккупантов на флангах вокруг Бахмута. В других донецких направлениях украинская армия держит оборону.

Об этом на брифинге сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

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По словам Ковалева, украинская армия продолжает контрнаступление в районе Бахмута Донецкой области.

В частности, Силы обороны Украины наступают на флангах севернее и южнее Бахмута.

"На направлении Белая Гора — Андреевка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — подчеркнул спикер Генштаба.

Украинская оборона

По другим направлениям на восточном фронте российские войска пытаются атаковать, используя резервы.

Речь идет о следующих направлениях:

Авдеевское;

Купянское;

Лиманское;

Марьинское.

В этих направлениях, подчеркнул пресс-секретарь Генерального штаба, продолжаются тяжелые бои.

Генштаб о боевых действиях в Донецкой области 14 июля

Напомним, вчера, 13 июля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска продвинулись к югу от Бахмута.