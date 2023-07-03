Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Сержант Маркус розповів про неякісну зброю російських окупантів arrow

Сержант Маркус розповів про неякісну зброю російських окупантів

3 липня 2023 13:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Сержант Маркус розповів про неякісну зброю російських окупантів
Український військовослужбовець Валерій Маркус. Фото: Instagram Маркуса
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українські війська продовжують контрнаступати на території Запорізької області і брати трофеї. Деякі зразки російської зброї викликали подив у українських військовослужбовців.

Про це головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус опублікував на своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Чергові трофеї "Маґури"

Відомий український військовослужбовец Валерій Маркус розповів про нові російські трофеї, захоплені під час контрнаступу на території Запорізької області.

Зокрема, в руки українських військових 47-ої бригади потрапили автомати АК-12 російського окупаційного контингенту.

Неякісна російська зброя

Валерій Маркус заявив, що російські військові зовсім не дбають про свою зброю.

"Як можна настільки не поважати свою зброю… Я таких засраних автоматів в житті не бачив", — підкреслив головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

Маркус про російську зброю
Маркус про російську зброю

Нагадаємо, що раніше Валерій Маркус розкритикував журналіста Юрія Бутусова, який виклав у мережу відео із підривом бійців 47-ої бригади на російських мінних полях.

Також він розповів про добу штурмів та окопи, забиті трупами російських окупантів.

Крім того, Валерій Маркус показав трофеї бригади "Маґура", зокрема, російський танк.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз