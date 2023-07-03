Сержант Маркус розповів про неякісну зброю російських окупантів

Український військовослужбовець Валерій Маркус. Фото: Instagram Маркуса

Українські війська продовжують контрнаступати на території Запорізької області і брати трофеї. Деякі зразки російської зброї викликали подив у українських військовослужбовців.

Про це головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус опублікував на своєму Telegram-каналі.

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Чергові трофеї "Маґури"

Відомий український військовослужбовец Валерій Маркус розповів про нові російські трофеї, захоплені під час контрнаступу на території Запорізької області.

Зокрема, в руки українських військових 47-ої бригади потрапили автомати АК-12 російського окупаційного контингенту.

Неякісна російська зброя

Валерій Маркус заявив, що російські військові зовсім не дбають про свою зброю.

"Як можна настільки не поважати свою зброю… Я таких засраних автоматів в житті не бачив", — підкреслив головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

Маркус про російську зброю

Нагадаємо, що раніше Валерій Маркус розкритикував журналіста Юрія Бутусова, який виклав у мережу відео із підривом бійців 47-ої бригади на російських мінних полях.

Також він розповів про добу штурмів та окопи, забиті трупами російських окупантів.

Крім того, Валерій Маркус показав трофеї бригади "Маґура", зокрема, російський танк.