Украинская авиация нанесла 11 ударов по оккупантам: какие потери понес враг

Украинский летчик возле самолета. Фото: Командование Воздушных Сил

За сутки, 26 мая, авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по оккупантам. Враг потерял не только бойцов, но и военную технику, в том числе разведывательные беспилотники.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Отмечается, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также были уничтожены пять вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10" и два типа Zala.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

три пункта управления,

три района сосредоточения вооружения и военной техники,

два склада боеприпасов,

два артиллерийских подразделения на огневых позициях,

одно средство противовоздушной обороны,

да еще два важных цели противника.

Ситуация на оперативных направлениях

В ведомстве отмечают, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений на указанных участках фронта.

Кроме того, по всей Украине остается высокая вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов.

Волынское направление

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов по районам Стрелечи и Землянок Харьковской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Сосновка, Железный Мост Черниговской области; Сварково, Бояро-Лежачие, Старые Вырки, Павловка, Волфино, Басовка, Запсилье, Мирополье, Большая Писаревка Сумской области, а также Одноробовка, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Нескучное, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Волчья, Бударки и Ольховатка в Харьковской области.

Купянское направление

В Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Нанес авиационные удары вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Колодезному, Дворичному, Масютовке, Кисловке, Каменка Харьковской области и Стельмаховке — Луганской.

Лиманское направление

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Там же нанес авиационный удар. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Диброву, Белогоровке Луганской области и Верхнекаменному и Спорному в Донецкой области.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Предтечиного. Нанес авиаудары в районах Григоровки и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

Авдеевское направление

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Первомайского, успеха не имел. Нанес авиационные удары по Авдеевке и Первомайскому, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

Марьинское направление

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеские обстрелы подверглись также Георгиевке и Победе Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиаударов вблизи Степного Запорожской области и Змиевки в Херсонской области. Обстрелял населённые пункты Времивка и Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Веселое, Казацкое, Львове, Антоновка, Кизомис, Станислав Херсонской области и Херсон.

Напомним, за сутки 25 мая ВСУ уничтожили 460 оккупантов и много вражеской техники, в том числе у захватчиков теперь стало меньше самолетов, танков, беспилотников и артиллерийских систем.