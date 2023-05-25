Як росіяни знищили Бахмут: супутникові знімки до і після битви за місто

Російські окупанти на фоні руїн Бахмута. Фото: Reuters/Press service of "Concord"/Handout

Російські окупаційні війська зруйнували місто Бахмут на Донеччині. Про це свідчать нові супутникові знімки, за якими можна порівняти стан Бахмута до війни і після кількамісячної битви за місто.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ на своїй Facebook-сторінці.

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В мережі з’явилися свіжі супутникові знімки Бахмута.

Вони дають можливість оцінити масштаби руйнування міста, спричинені російською агресією.

Захоплене місто

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин кілька днів тому заявив про повне захоплення Бахмута.

Але українські військові спростували цю заяву росіянина, заявивши, що у частині міста вони продовжують тримати оборону.

Нагадаємо, 22 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українським бійцям вдалося просунутися під Бахмутом. За 24 години вони змогли просунутися на відстань від 200 до 400 метрів.

Сергій Череватий зазначив також, дуже важливим, ключовим моментом Бахмутської оборони є знищення ПВК "Вагнер", найбоєздатнішої частини окупаційних військ.

Додамо, що командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський опублікував відео того, як українські війська тримають оборону в Бахмуті.