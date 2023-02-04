Украинские военные также отбили девять атак врага и уничтожили систему "Сонцепек"

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов, уничтожены четыре БпЛА россиян типа "Орлан-10".

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери оккупантов

В течение суток, 3 февраля, авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов. Уничтожены четыре БПЛА противника типа "Орлан-10".

Кроме того, украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и

одну тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Атаки врага

Украинские защитники также отразили девять атак врага.

"Противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, терпит большие потери", — говорится в сообщении.

Так, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области

Напомним, за прошедшие сутки, 2 февраля, Вооруженные силы Украины отправили на концерт до Кобзона 840 российских оккупантов. Всего за время войны было ликвидировано 129 870 россиян.

Соответственно, количество раненых согласно традиционным методикам подсчета должно превышать количество ликвидированных оккупантов примерно в три раза.

Фото: Генштаб/ Facebook