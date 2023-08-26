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"Украинская Бронетехника" доставила для ВСУ первую партию 122-мм снарядов

26 августа 2023 12:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Украинская Бронетехника" доставила для ВСУ первую партию 122-мм снарядов
Снаряды для ВСУ. Фото: t.me/ok_pivnich1
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

ООО "Украинская Бронетехника" поставила ВСУ первые тысячи 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов с полным зарядом. Они производятся в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов Восточной Европы.

Об этом сообщает ОК "Север".

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"Артиллерийские выстрелы 122 мм — "воздух" для артиллерийских систем Д-30 и 2С1 "Гвоздика". Осколочно-фугасные снаряды 122 мм эффективны в поражении вражеских позиций, линий обороны и бронетехники", — говорится в сообщении.

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Снаряды для ВСУ. Фото: t.me/ok_pivnich1

В ОК "Север" рассказали, что обеспеченность украинских артиллеристов такими выстрелами — это залог успешности контрнаступления.

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Снаряды для ВСУ. Фото: t.me/ok_pivnich1
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Снаряды для ВСУ. Фото: t.me/ok_pivnich1

ООО "Украинская Бронетехника", возобновив кооперационные связи и объединив изготовителей компонентов из нескольких стран Европы, продолжит доставлять для ВСУ такие выстрелы.

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Снаряды для ВСУ. Фото: t.me/ok_pivnich1
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Снаряды для ВСУ. Фото: t.me/ok_pivnich1
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Пост ОК "Север". Фото: скриншот

Напомним, Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин сообщил о значительном увеличении производства минометных и артиллерийских боеприпасов в июле, что вдвое превышает уровень в прошлом году. До конца года Украина планирует начать выпуск 155—мм боеприпасов, отвечающих стандартам НАТО.

Также мы писали, что Южная Корея и Болгария заключили соглашение с США о поставках Украине 155-мм боеприпасов. Кроме того, ведутся переговоры с Японией.

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