"Українська Бронетехніка" доставила для ЗСУ першу партію 122-мм снарядів
ТОВ "Українська Бронетехніка" поставила ЗСУ перші тисячі 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом. Вони виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.
Про це повідомляє ОК "Північ".
Снаряди для українських військових
"Артилерійські постріли 122 мм — "повітря" для артилерійських систем Д-30 та 2С1 "Гвоздика". Осколково-фугасні снаряди 122 мм ефективні у враженні ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки", — йдеться у повідомленні.
В ОК "Північ" розповіли, що забезпеченість українських артилеристів такими пострілами — це запорука успішності контрнаступу.
ТОВ "Українська Бронетехніка", відновивши коопераційні зв'язки та об'єднавши виробників компонентів з декількох країн Європи, продовжить доставляти для ЗСУ такі постріли.
Нагадаємо, Міністр зі стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив про значне збільшення виробництва мінометних та артилерійських боєприпасів у липні, що вдвічі перевищує рівень минулого року. До кінця року Україна планує розпочати випуск 155-мм боєприпасів, що відповідають стандартам НАТО.
Також ми писали, що Південна Корея та Болгарія уклали угоду зі США про постачання Україні 155-мм боєприпасів. Окрім того, ведуться переговори з Японією.