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"Українська Бронетехніка" доставила для ЗСУ першу партію 122-мм снарядів

26 серпня 2023 12:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Українська Бронетехніка" доставила для ЗСУ першу партію 122-мм снарядів
Снаряди для ЗСУ. Фото: t.me/ok_pivnich1
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

ТОВ "Українська Бронетехніка" поставила ЗСУ перші тисячі 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом. Вони виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.

Про це повідомляє ОК "Північ".

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"Артилерійські постріли 122 мм — "повітря" для артилерійських систем Д-30 та 2С1 "Гвоздика". Осколково-фугасні снаряди 122 мм ефективні у враженні ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки", — йдеться у повідомленні.

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Снаряди для ЗСУ. Фото: t.me/ok_pivnich1

В ОК "Північ" розповіли, що забезпеченість українських артилеристів такими пострілами — це запорука успішності контрнаступу. 

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Снаряди для ЗСУ. Фото: t.me/ok_pivnich1
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Снаряди для ЗСУ. Фото: t.me/ok_pivnich1

ТОВ "Українська Бронетехніка", відновивши коопераційні зв'язки та об'єднавши виробників компонентів з декількох країн Європи, продовжить доставляти для ЗСУ такі постріли. 

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Снаряди для ЗСУ. Фото: t.me/ok_pivnich1
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Снаряди для ЗСУ. Фото: t.me/ok_pivnich1
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Допис ОК "Північ". Фото: скриншот

Нагадаємо, Міністр зі стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив про значне збільшення виробництва мінометних та артилерійських боєприпасів у липні, що вдвічі перевищує рівень минулого року. До кінця року Україна планує розпочати випуск 155-мм боєприпасів, що відповідають стандартам НАТО.

Також ми писали, що Південна Корея та Болгарія уклали угоду зі США про постачання Україні 155-мм боєприпасів. Окрім того, ведуться переговори з Японією.

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