Украинская ПВО этой ночью уничтожила две российские ракеты и три разведывательных БпЛА
Силы ПВО ночью уничтожили две ракеты, которыми Россия атаковала Украину. Также на южном направлении уничтожены три разведывательных БпЛА.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Работа украинского ПВО
Средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил Украины были уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Также на южном направлении украинская противовоздушная оборона уничтожила три разведывательных беспилотника — два "Орлан-10" и "Суперкам".
Напомним, что за последние сутки на разных участках фронта произошло 102 боевых столкновения, во время которых враг активно атаковал украинские позиции с помощью ракетных и авиационных ударов, а также обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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