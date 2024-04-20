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Украинская ПВО этой ночью уничтожила две российские ракеты и три разведывательных БпЛА

20 апреля 2024 09:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Украинская ПВО этой ночью уничтожила две российские ракеты и три разведывательных БпЛА
Работа противовоздушной обороны. Фото: Генштаб ВСУ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Силы ПВО ночью уничтожили две ракеты, которыми Россия атаковала Украину. Также на южном направлении уничтожены три разведывательных БпЛА.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

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Средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил Украины были уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Также на южном направлении украинская противовоздушная оборона уничтожила три разведывательных беспилотника — два "Орлан-10" и "Суперкам".

Украинская ПВО этой ночью уничтожила две российские ракеты и три разведывательных БпЛА - фото 1
Уничтожены ракеты и БпЛА. Фото: Воздушные силы ВСУ

Напомним, что за последние сутки на разных участках фронта произошло 102 боевых столкновения, во время которых враг активно атаковал украинские позиции с помощью ракетных и авиационных ударов, а также обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также мы писали о том, что Сырский показал, как ВСУ уничтожают россиян на фронте.

беспилотники
ПВО
ракета
Воздушные Силы ВСУ

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