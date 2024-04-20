За добу на фронті відбулося 102 бойові зіткнення — зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Розпочалася 787 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом останньої доби, на різних ділянках фронту, відбулося 102 бойові зіткнення, під час яких ворог активно атакував українські позиції за допомогою ракетних та авіаційних ударів, а також обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні у суботу, 20 квітня.

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Ситуація на фронті

Волинський та Поліський напрямки: Немає суттєвих змін у оперативній обстановці.

Сіверський та Слобожанський напрямки: Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, здійснює диверсійні дії для недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки та збільшує кількість мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Куп’янський напрямок: Ворог не проводить наступальних дій.

Лиманський напрямок: Окупанти 13 разів атакували позиції наших захисників у різних населених пунктах.

Бахмутський напрямок: Наші війська відбили 23 атаки у районах різних населених пунктів.

Авдіївський напрямок: Захисники відбили 31 атаку у різних районах.

Новопавлівський напрямок: Сили оборони продовжують стримувати ворога у різних населених пунктах.

Оріхівський напрямок: Ворог 5 разів атакував позиції наших захисників у різних районах.

Херсонський напрямок: Ворог не припиняє спроб вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. За минулу добу ворог здійснив 7 безуспішних атак.

Російські атаки

Вночі, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів. Дані щодо цієї терористичної атаки уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфине Сумської області; Сенькове Харківської області; Білогорівка Луганської області; Іванівка, Ямполівка, Торське, Спірне, Дружба, Іванівське, Часів Яр, Дружківка, Нью-Йорк, Юр’ївка, Новопокровське, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області та Іванівка на Херсонщині.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Успіхи України на фронті

Також зазначається, що авіація Сил оборони нанесла удари по розташуванню особового складу та пункту управління противника в 6 районах.

Втрати Росії на війні проти України

особового складу — близько 458580 (+750) осіб,

танків — 7213 (+8) од,

бойових броньованих машин — 13873 (+21) од,

артилерійських систем — 11678 (+20) од,

РСЗВ — 1046 (+0) од,

засоби ППО — 763 (+1) од,

літаків — 348 (+1) од,

гелікоптерів — 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9341 (+30),

крилаті ракети — 2109 (+13),

кораблі /катери — 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 15717 (+46) од,

спеціальна техніка — 1918 (+3)

Втрати російських окупантів станом на 20 квітня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що 19 квітня військовий літак Ту-22м3 РФ впав у Ставропольському краю. Попередньо, саме з нього цієї ночі окупанти атакували українські міста.

Також ми писали про те, що у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що в російській Самарі знищено транспортний вертоліт Мі-8. Його вартість від 10 до 15 мільйонів доларів.